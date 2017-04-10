ما وضع 92 ألف مبتعث في "الجائحة" وآخر القرارات؟ وكيلة "التعليم" تجيب

قالت: دور جبار للملحقيات بتوجيه ودعم الوزير والتواصل والإحصاءات مستمران

أكدت وكيل وزارة التعليم للابتعاث الدكتور لينا الطعيمي، أن المبتعثين لديهم رعاية متميزة ودعم سخي من حكومتنا الرشيدة وتقوم الملحقات الثقافية بدور جبار بناءً على توجيه ودعم من وزير التعليم، ويوجد تواصل مستمر مع الطلاب في الخارج ويومياً هناك إحصائيات بأوضاع الطلاب ومشاكلهم والاستفسارات التي تدور في بالهم.

وأضافت، في مقابلة مع برنامج المختصر على قناة إم بي سي، أنه تم تشكيل فرق طوارئ في كل ملحقية لطمأنة المبتعثين وإيجاد وسيلة سريعة للتواصل بين الملحقيات والطلاب، واستطردت أن هناك 31 ملحقية ثقافية تشرف على 92 ألف مبتعث منهم 59 ألفًا و33 ألفًا مع عائلاتهم موجودين في الخارج خلال الوقت الحالي.

وبينت أن الجامعات في دولة الابتعاث بعضها غيرت طريقة التعليم إلى التعليم عن بعد، وأن جامعات أخرى أوقفت بعض البرامج التدريبية، مشيرة إلى أن إشكالية أزمة كورونا في التغيرات السريعة التى تتطلب أغلبها إجراءات استثنائية من الناحية الأكاديمية والعملية والصحية.

وتابعت: "آخر قرار صدر هو استمرار الدعم المالي للمبتعثين حتى هؤلاء الذين تخرجوا ولا يزالون غير قادرين على العودة بسبب كورونا، فسيقدم لهم الدعم لحين انتهاء الأزمة واستثناء المبتعثين من عدد الساعات عن بعد، وتساهلنا في هذا الأمر كحالة استثنائية في ظل الظروف الحالية، وهناك توجيه واضح من وزير التعليم بتقديم كافة التسهيلات للمبتعثين".

وأوضحت أن التأمين الصحي يشمل جميع الطلاب المبتعثين في الخارج حتى الدول التي لا يوجد بها تأمين صحي يتم دفع بدل علاج للطالب وفي نفس الوقت هناك تعويض للفواتير.

وفي الختام، أكدت "الطعيمي" أن الأمور مستتبة والأضاع آمنة ولا داعي للقلق بخصوص المبتعثين في الخارج.