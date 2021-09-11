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مصر تؤكّد تضامنها الكامل مع السودان في حادث تحطُم مروحية عسكرية

أدّى إلى استشهاد عدد من أعضاء طاقم المروحية

أكّدت مصر تضامنها الكامل مع السودان، حكومةً وشعباً، في حادث تحطُم طائرة مروحية عسكرية جنوب الخرطوم.

وأعربت "الخارجية" المصرية، في بيان لها، عن صادق تعازيها وخالص مواساتها للسودان الشقيق في الحادث الأليم الذي أدّى إلى استشهاد عددٍ من أعضاء طاقم المروحية.

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مصر تؤكّد تضامنها الكامل مع السودان في حادث تحطُم مروحية عسكرية
سبق

أكّدت مصر تضامنها الكامل مع السودان، حكومةً وشعباً، في حادث تحطُم طائرة مروحية عسكرية جنوب الخرطوم.

وأعربت "الخارجية" المصرية، في بيان لها، عن صادق تعازيها وخالص مواساتها للسودان الشقيق في الحادث الأليم الذي أدّى إلى استشهاد عددٍ من أعضاء طاقم المروحية.

11 سبتمبر 2021 - 4 صفر 1443
10:19 AM

مصر تؤكّد تضامنها الكامل مع السودان في حادث تحطُم مروحية عسكرية

أدّى إلى استشهاد عدد من أعضاء طاقم المروحية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكّدت مصر تضامنها الكامل مع السودان، حكومةً وشعباً، في حادث تحطُم طائرة مروحية عسكرية جنوب الخرطوم.

وأعربت "الخارجية" المصرية، في بيان لها، عن صادق تعازيها وخالص مواساتها للسودان الشقيق في الحادث الأليم الذي أدّى إلى استشهاد عددٍ من أعضاء طاقم المروحية.

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