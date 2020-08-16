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كورونا في 3 دول.. إيطاليا تسجل 629 إصابة جديدة وموريتانيا 17 حالة

إجمالي الإصابات في الكونغو الديمقراطية 9638 والوفيات 239

سجلت وزارة الصحة الإيطالية اليوم السبت، 629 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع الإجمالي المؤكد إلى أكثر من 253 ألفًا.

وبلغ عدد الوفيات المؤكدة في إيطاليا أكثر من 35 ألف حالة.

موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا ارتفع ليصل إلى 6693 حالة؛ فيما استقر إجمالي حالات الوفاة عند 157 حالة.

الكونغو الديمقراطية

سجلت جمهورية الكونغو الديمقراطية 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة في الكونغو الديمقراطية في بيان اليوم، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 9638 حالة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 239 وفاة، بعد أن تم تسجيل 5 وفيات جديدة بهذا الوباء.

فيروس كورونا الجديد

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كورونا في 3 دول.. إيطاليا تسجل 629 إصابة جديدة وموريتانيا 17 حالة
سبق

سجلت وزارة الصحة الإيطالية اليوم السبت، 629 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع الإجمالي المؤكد إلى أكثر من 253 ألفًا.

وبلغ عدد الوفيات المؤكدة في إيطاليا أكثر من 35 ألف حالة.

موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا ارتفع ليصل إلى 6693 حالة؛ فيما استقر إجمالي حالات الوفاة عند 157 حالة.

الكونغو الديمقراطية

سجلت جمهورية الكونغو الديمقراطية 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة في الكونغو الديمقراطية في بيان اليوم، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 9638 حالة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 239 وفاة، بعد أن تم تسجيل 5 وفيات جديدة بهذا الوباء.

16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441
08:24 AM

كورونا في 3 دول.. إيطاليا تسجل 629 إصابة جديدة وموريتانيا 17 حالة

إجمالي الإصابات في الكونغو الديمقراطية 9638 والوفيات 239

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت وزارة الصحة الإيطالية اليوم السبت، 629 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع الإجمالي المؤكد إلى أكثر من 253 ألفًا.

وبلغ عدد الوفيات المؤكدة في إيطاليا أكثر من 35 ألف حالة.

موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا ارتفع ليصل إلى 6693 حالة؛ فيما استقر إجمالي حالات الوفاة عند 157 حالة.

الكونغو الديمقراطية

سجلت جمهورية الكونغو الديمقراطية 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة في الكونغو الديمقراطية في بيان اليوم، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 9638 حالة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 239 وفاة، بعد أن تم تسجيل 5 وفيات جديدة بهذا الوباء.

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