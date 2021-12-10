صافرة بحرينية تضبط مواجهة الطائي والنصر وأوزبكية للهلال والفيحاء

المؤجلتان من الجولة الرابعة لدوري المحترفين

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد السعودي لكرة القدم أسماء حكام مباراتي اليوم الجمعة المؤجلتين من الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم للموسم الرياضي 2021/2022م.

ووقع اختيار لجنة الحكام على طاقم تحكيم بحريني لإدارة مباراة الطائي وضيفه النصر بقيادة الحكم الدولي نواف شكر الله على أن يساعده مواطناه محمد سلمان وفيصل علوي، في حين سيتولى الحكم الأوزبكي ناجديف عسكر إدارة غرفة الفيديو بمساعدة من الحكم السعودي خلف الشمري.

أما إدارة مباراة الهلال وضيفه الفيحاء فقد وقع الاختيار على طاقم تحكيم من أوزبكستان بقيادة الجيز تاتاشيف ويعاونه كل من أندريه تسابينكو كمساعد أول وتيمور غاينولين حكم ثانٍ على أن تكون غرفة الفيديو مسؤولية الأوزبكي ريسكولايف اخرول ويعاونه الحكم السعودي ياسر السلطان.