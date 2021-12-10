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صافرة بحرينية تضبط مواجهة الطائي والنصر وأوزبكية للهلال والفيحاء

المؤجلتان من الجولة الرابعة لدوري المحترفين

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد السعودي لكرة القدم أسماء حكام مباراتي اليوم الجمعة المؤجلتين من الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم للموسم الرياضي 2021/2022م.

ووقع اختيار لجنة الحكام على طاقم تحكيم بحريني لإدارة مباراة الطائي وضيفه النصر بقيادة الحكم الدولي نواف شكر الله على أن يساعده مواطناه محمد سلمان وفيصل علوي، في حين سيتولى الحكم الأوزبكي ناجديف عسكر إدارة غرفة الفيديو بمساعدة من الحكم السعودي خلف الشمري.

أما إدارة مباراة الهلال وضيفه الفيحاء فقد وقع الاختيار على طاقم تحكيم من أوزبكستان بقيادة الجيز تاتاشيف ويعاونه كل من أندريه تسابينكو كمساعد أول وتيمور غاينولين حكم ثانٍ على أن تكون غرفة الفيديو مسؤولية الأوزبكي ريسكولايف اخرول ويعاونه الحكم السعودي ياسر السلطان.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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صافرة بحرينية تضبط مواجهة الطائي والنصر وأوزبكية للهلال والفيحاء
سبق

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد السعودي لكرة القدم أسماء حكام مباراتي اليوم الجمعة المؤجلتين من الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم للموسم الرياضي 2021/2022م.

ووقع اختيار لجنة الحكام على طاقم تحكيم بحريني لإدارة مباراة الطائي وضيفه النصر بقيادة الحكم الدولي نواف شكر الله على أن يساعده مواطناه محمد سلمان وفيصل علوي، في حين سيتولى الحكم الأوزبكي ناجديف عسكر إدارة غرفة الفيديو بمساعدة من الحكم السعودي خلف الشمري.

أما إدارة مباراة الهلال وضيفه الفيحاء فقد وقع الاختيار على طاقم تحكيم من أوزبكستان بقيادة الجيز تاتاشيف ويعاونه كل من أندريه تسابينكو كمساعد أول وتيمور غاينولين حكم ثانٍ على أن تكون غرفة الفيديو مسؤولية الأوزبكي ريسكولايف اخرول ويعاونه الحكم السعودي ياسر السلطان.

10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443
02:34 PM

صافرة بحرينية تضبط مواجهة الطائي والنصر وأوزبكية للهلال والفيحاء

المؤجلتان من الجولة الرابعة لدوري المحترفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد السعودي لكرة القدم أسماء حكام مباراتي اليوم الجمعة المؤجلتين من الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم للموسم الرياضي 2021/2022م.

ووقع اختيار لجنة الحكام على طاقم تحكيم بحريني لإدارة مباراة الطائي وضيفه النصر بقيادة الحكم الدولي نواف شكر الله على أن يساعده مواطناه محمد سلمان وفيصل علوي، في حين سيتولى الحكم الأوزبكي ناجديف عسكر إدارة غرفة الفيديو بمساعدة من الحكم السعودي خلف الشمري.

أما إدارة مباراة الهلال وضيفه الفيحاء فقد وقع الاختيار على طاقم تحكيم من أوزبكستان بقيادة الجيز تاتاشيف ويعاونه كل من أندريه تسابينكو كمساعد أول وتيمور غاينولين حكم ثانٍ على أن تكون غرفة الفيديو مسؤولية الأوزبكي ريسكولايف اخرول ويعاونه الحكم السعودي ياسر السلطان.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,392
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,646
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,416
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2.5 مليار ..

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