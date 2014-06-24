بعد 31 عاماً.. إعادة رفات مواطن سعودي من العراق

العثور على رفاته إلى جانب 8 كويتيين والتعرف على هوياتهم

أعادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، رفات مواطن سعودي فقد منذ 31 عاماً في حرب الخليج "1990 – 1991".

وذكرت اللجنة في بيان، أنه تم العثور على رفات المواطن السعودي إلى جانب 8 مواطنين كويتيين والتعرف على هوياتهم بناء على تحاليل الحمض النووي.

ووفقاً للجنة، فإن العثور على رفات المفقودين التسعة كان في موقع دفن ضمن قضاء السماوة جنوبي العراق بمشاركة السلطات العراقية ومساعدة خبراء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إطار عمل اللجنة الفنية الفرعية.

وكانت اللجنة قد أعادت قبل عدة أشهر رفات جندي عراقي إلى العراق من جزيرة بوبيان الواقعة شمال الكويت.



وأسست اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية الفرعية عامي 1991 و1994 على التوالي، وذلك للمساعدة على تحديد مصير المفقودين في حرب الخليج 1990 - 1991.