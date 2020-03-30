"بلدية السهي" تواصل تعقيم شوارع المركز ضمن إجراءاتها الاحترازية

شملت الأرصفة وواجهات المحال لضمان أعلى مستويات الحماية والوقاية

واصلت بلدية السهي أعمال تعقيم وتطهير المواقع العامة والشوارع، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، بحضور رئيس البلدية المكلف المهندس عبدالله عواف، ورئيس المجلس البلدي محمد جوهري.

وأوضح رئيس بلدية السهي المكلف المهندس عبدالله عواف، أن حملة التعقيم والتطهير بتوجيهات من وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة منطقة جازان حيث شملت الشوارع والأرصفة وواجهات المحال التجارية لضمان توفير أعلى مستويات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع.

وأضاف العواف أن البلدية نفذت العديد من الجولات الميدانية بالتعاون مع شرطة المركز للتأكد من تطبيق القرارات التي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية حرصًا على حماية صحة المواطنين والمقيمين.

وتواصل البلدية أعمالها الرقابية الميدانية على الأسواق والمراكز التجارية للتشديد على توفير مواد التعقيم في المرافق.