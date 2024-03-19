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"أعمال الشاطئ للمطارات" تخفض ركاب الحافلات إلى 25 للوصول أو المغادرة

أكدت تعقيم الحافلات والرافعات الطبية قبل الرحلة وبعدها لمواجهة كورونا

خفضت مؤسسة أعمال الشاطئ لخدمات المطارات عدد الركاب في كل حافلة بحيث لا يزيد على 25 راكبًا سواء للوصول أو المغادرة مع تهيئة كل المعدات والمطهرات في كل المطارات الدولية والداخلية، بالإضافة إلى عدد كبير من الموظفين للقيام بتعقيم الحافلات والرافعات الطبية قبل الرحلة وبعدها.

وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس الإدارة لمؤسسة أعمال الشاطئ لخدمات المطارات إبراهيم يحيى مريع: إن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وبناء على متابعة الهيئة العامة للطيران المدني، سائلاً الله أن يحفظ البلاد والعباد من كل شر.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أعمال الشاطئ للمطارات" تخفض ركاب الحافلات إلى 25 للوصول أو المغادرة
سبق

خفضت مؤسسة أعمال الشاطئ لخدمات المطارات عدد الركاب في كل حافلة بحيث لا يزيد على 25 راكبًا سواء للوصول أو المغادرة مع تهيئة كل المعدات والمطهرات في كل المطارات الدولية والداخلية، بالإضافة إلى عدد كبير من الموظفين للقيام بتعقيم الحافلات والرافعات الطبية قبل الرحلة وبعدها.

وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس الإدارة لمؤسسة أعمال الشاطئ لخدمات المطارات إبراهيم يحيى مريع: إن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وبناء على متابعة الهيئة العامة للطيران المدني، سائلاً الله أن يحفظ البلاد والعباد من كل شر.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
11:10 PM

"أعمال الشاطئ للمطارات" تخفض ركاب الحافلات إلى 25 للوصول أو المغادرة

أكدت تعقيم الحافلات والرافعات الطبية قبل الرحلة وبعدها لمواجهة كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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خفضت مؤسسة أعمال الشاطئ لخدمات المطارات عدد الركاب في كل حافلة بحيث لا يزيد على 25 راكبًا سواء للوصول أو المغادرة مع تهيئة كل المعدات والمطهرات في كل المطارات الدولية والداخلية، بالإضافة إلى عدد كبير من الموظفين للقيام بتعقيم الحافلات والرافعات الطبية قبل الرحلة وبعدها.

وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس الإدارة لمؤسسة أعمال الشاطئ لخدمات المطارات إبراهيم يحيى مريع: إن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وبناء على متابعة الهيئة العامة للطيران المدني، سائلاً الله أن يحفظ البلاد والعباد من كل شر.

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