الولايات المتحدة تسجل 46,500 إصابة مؤكدة بـ"كورونا" خلال ٢٤ ساعة

الوفيات ١٤٠٤ والإجمالي بلغ 172,416 حالة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 46,500 إصابة مؤكدة و1404 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 5,506,929 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 172,416 حالة وفاة.