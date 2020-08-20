الولايات المتحدة تسجل 46,500 إصابة مؤكدة بـ"كورونا" خلال ٢٤ ساعة
الوفيات ١٤٠٤ والإجمالي بلغ 172,416 حالة
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 46,500 إصابة مؤكدة و1404 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 5,506,929 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 172,416 حالة وفاة.
الولايات المتحدة تسجل 46,500 إصابة مؤكدة بـ"كورونا" خلال ٢٤ ساعة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-08-20
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 46,500 إصابة مؤكدة و1404 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 5,506,929 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 172,416 حالة وفاة.
20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
11:04 PM
الولايات المتحدة تسجل 46,500 إصابة مؤكدة بـ"كورونا" خلال ٢٤ ساعة
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 46,500 إصابة مؤكدة و1404 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 5,506,929 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 172,416 حالة وفاة.