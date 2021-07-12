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الكرواتي فيليب براداريتش أهلا ويًا.. لمدة موسمين

لم يتم الكشف عن قيمة الصفقة

كشف النادي الأهلي، اليوم الاثنين، عن صفقة جديدة متمثلة في التعاقد مع الكرواتي فيليب براداريتش، لمدة موسمين، لدعم صفوف الفريق الأول في الموسم الرياضي الجديد 2021-2022.
وبث الأهلي في حسابه الرسمي على "تويتر" مقطع فيديو قصير عبر خلاله اللاعب عن سعادته بالتعاقد مع الأهلي.
ومن المتوقع أن يلتحق اللاعب الكرواتي، خلال اليومين المقبلين ببعثة الفريق في تونس التي تحتضن معسكر الفريق.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الكرواتي فيليب براداريتش أهلا ويًا.. لمدة موسمين
سبق

كشف النادي الأهلي، اليوم الاثنين، عن صفقة جديدة متمثلة في التعاقد مع الكرواتي فيليب براداريتش، لمدة موسمين، لدعم صفوف الفريق الأول في الموسم الرياضي الجديد 2021-2022.
وبث الأهلي في حسابه الرسمي على "تويتر" مقطع فيديو قصير عبر خلاله اللاعب عن سعادته بالتعاقد مع الأهلي.
ومن المتوقع أن يلتحق اللاعب الكرواتي، خلال اليومين المقبلين ببعثة الفريق في تونس التي تحتضن معسكر الفريق.

12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442
04:07 PM

الكرواتي فيليب براداريتش أهلا ويًا.. لمدة موسمين

لم يتم الكشف عن قيمة الصفقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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كشف النادي الأهلي، اليوم الاثنين، عن صفقة جديدة متمثلة في التعاقد مع الكرواتي فيليب براداريتش، لمدة موسمين، لدعم صفوف الفريق الأول في الموسم الرياضي الجديد 2021-2022.
وبث الأهلي في حسابه الرسمي على "تويتر" مقطع فيديو قصير عبر خلاله اللاعب عن سعادته بالتعاقد مع الأهلي.
ومن المتوقع أن يلتحق اللاعب الكرواتي، خلال اليومين المقبلين ببعثة الفريق في تونس التي تحتضن معسكر الفريق.

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