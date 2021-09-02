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تنطلق المباراة في تمام الساعة 9 عبر قناة SSC7 الفضائية.. قائمة الأخضر المتوقعة أمام فيتنام

يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، نظيره الفيتنامي في مستهلّ مشوار الأخضر في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال 2022. ويلعب الأخضر السعودي في المجموعة الحديدية الثانية والتي تضم بجواره منتخبات: اليابان، استراليا، الصين، فيتنام، عمان.

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الفرنسي هيرفي رينارد لقاء الليلة بتشكيل مكوّن من:

حراسة المرمى: محمد العويس

ظهير أيسر: ياسر الشهراني

قلب دفاع: عبدالله مادو

قلب دفاع: عبدالإله العمري

ظهير أيمن: سلطان الغنام

محور: عبدالإله المالكي

محور: عبدالله عطيف

وسط: سلمان الفرج

وسط أيمن: سالم الدوسري

وسط أيسر: فهد المولد

مهاجم: صالح الشهري و تنطلق المباراة في تمام الساعة 9مساء، على ملعب مرسول بارك بالرياض، وستنقل مباشرة عبر قناة SSC7.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تنطلق المباراة في تمام الساعة 9 عبر قناة SSC7 الفضائية.. قائمة الأخضر المتوقعة أمام فيتنام
سبق

يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، نظيره الفيتنامي في مستهلّ مشوار الأخضر في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال 2022. ويلعب الأخضر السعودي في المجموعة الحديدية الثانية والتي تضم بجواره منتخبات: اليابان، استراليا، الصين، فيتنام، عمان.

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الفرنسي هيرفي رينارد لقاء الليلة بتشكيل مكوّن من:

حراسة المرمى: محمد العويس

ظهير أيسر: ياسر الشهراني

قلب دفاع: عبدالله مادو

قلب دفاع: عبدالإله العمري

ظهير أيمن: سلطان الغنام

محور: عبدالإله المالكي

محور: عبدالله عطيف

وسط: سلمان الفرج

وسط أيمن: سالم الدوسري

وسط أيسر: فهد المولد

مهاجم: صالح الشهري و تنطلق المباراة في تمام الساعة 9مساء، على ملعب مرسول بارك بالرياض، وستنقل مباشرة عبر قناة SSC7.

02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443
03:10 PM

تنطلق المباراة في تمام الساعة 9 عبر قناة SSC7 الفضائية.. قائمة الأخضر المتوقعة أمام فيتنام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، نظيره الفيتنامي في مستهلّ مشوار الأخضر في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال 2022. ويلعب الأخضر السعودي في المجموعة الحديدية الثانية والتي تضم بجواره منتخبات: اليابان، استراليا، الصين، فيتنام، عمان.

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الفرنسي هيرفي رينارد لقاء الليلة بتشكيل مكوّن من:

حراسة المرمى: محمد العويس

ظهير أيسر: ياسر الشهراني

قلب دفاع: عبدالله مادو

قلب دفاع: عبدالإله العمري

ظهير أيمن: سلطان الغنام

محور: عبدالإله المالكي

محور: عبدالله عطيف

وسط: سلمان الفرج

وسط أيمن: سالم الدوسري

وسط أيسر: فهد المولد

مهاجم: صالح الشهري و تنطلق المباراة في تمام الساعة 9مساء، على ملعب مرسول بارك بالرياض، وستنقل مباشرة عبر قناة SSC7.

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