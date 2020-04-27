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كيف تقتل "عاصفة السيتوكين" مصابي الفيروسات؟.. أكاديمي روسي يجيب

قال: الجزيئات الواجب عليها تنظيم الاستجابة للالتهابات تعمل بجرعات صغيرة

أعلن الأكاديمي سيرغي نيدوسباسوف، مدير مختبر آليات المناعة الجزيئية في معهد البيولوجيا الجزيئية في روسيا، أن عاصفة السيتوكين، تؤدي عادة إلى موت المرضى المصابين بالفيروسات.

وأشار "نيدوسباسوف"، في حديث لقناة RT التلفزيونية، إلى أن سبب وفاة المرضى المصابين بعدوى مختلفة، يكون ناتجًا عن رد الفعل العنيف لمنظومة مناعة الجسم، وأطلق اسم "عاصفة السيتوكين" على هذه الحالة.

وقال وفق ما نقله موقع "روسيا اليوم" الاثنين: "الجزيئات التي يجب عليها تنظيم الاستجابة للالتهابات والمناعة، تعمل بجرعات صغيرة وفي مناطق محددة من الجسم، وتنتج بصورة منتظمة وبتركيز عالٍ، فتُسبب الفوضى".

ووفقًا للأكاديمي الروسي، يعتبر البعض هذه الحالة، مضاعفات؛ ولكن المصطلح الأكثر دقة لها هو "مرض مناعي"، (ضعف الاستجابة المناعية).

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كيف تقتل "عاصفة السيتوكين" مصابي الفيروسات؟.. أكاديمي روسي يجيب
سبق

أعلن الأكاديمي سيرغي نيدوسباسوف، مدير مختبر آليات المناعة الجزيئية في معهد البيولوجيا الجزيئية في روسيا، أن عاصفة السيتوكين، تؤدي عادة إلى موت المرضى المصابين بالفيروسات.

وأشار "نيدوسباسوف"، في حديث لقناة RT التلفزيونية، إلى أن سبب وفاة المرضى المصابين بعدوى مختلفة، يكون ناتجًا عن رد الفعل العنيف لمنظومة مناعة الجسم، وأطلق اسم "عاصفة السيتوكين" على هذه الحالة.

وقال وفق ما نقله موقع "روسيا اليوم" الاثنين: "الجزيئات التي يجب عليها تنظيم الاستجابة للالتهابات والمناعة، تعمل بجرعات صغيرة وفي مناطق محددة من الجسم، وتنتج بصورة منتظمة وبتركيز عالٍ، فتُسبب الفوضى".

ووفقًا للأكاديمي الروسي، يعتبر البعض هذه الحالة، مضاعفات؛ ولكن المصطلح الأكثر دقة لها هو "مرض مناعي"، (ضعف الاستجابة المناعية).

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
11:23 AM

كيف تقتل "عاصفة السيتوكين" مصابي الفيروسات؟.. أكاديمي روسي يجيب

قال: الجزيئات الواجب عليها تنظيم الاستجابة للالتهابات تعمل بجرعات صغيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الأكاديمي سيرغي نيدوسباسوف، مدير مختبر آليات المناعة الجزيئية في معهد البيولوجيا الجزيئية في روسيا، أن عاصفة السيتوكين، تؤدي عادة إلى موت المرضى المصابين بالفيروسات.

وأشار "نيدوسباسوف"، في حديث لقناة RT التلفزيونية، إلى أن سبب وفاة المرضى المصابين بعدوى مختلفة، يكون ناتجًا عن رد الفعل العنيف لمنظومة مناعة الجسم، وأطلق اسم "عاصفة السيتوكين" على هذه الحالة.

وقال وفق ما نقله موقع "روسيا اليوم" الاثنين: "الجزيئات التي يجب عليها تنظيم الاستجابة للالتهابات والمناعة، تعمل بجرعات صغيرة وفي مناطق محددة من الجسم، وتنتج بصورة منتظمة وبتركيز عالٍ، فتُسبب الفوضى".

ووفقًا للأكاديمي الروسي، يعتبر البعض هذه الحالة، مضاعفات؛ ولكن المصطلح الأكثر دقة لها هو "مرض مناعي"، (ضعف الاستجابة المناعية).

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