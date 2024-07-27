"الآسيوي" يعيِّن الثبيتي نائبًا لرئيس اللجنة المالية

قرَّر المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تعيين السعودي خالد الثبيتي نائبًا لرئيس اللجنة المالية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ويشغل الثبيتي حاليًا منصب نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وجاء هذا القرار من الاتحاد القاري لما يملكه الثبيتي من سيرة ذاتية وخبرة علمية، إلى جانب عضويته في المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي.

يُذكر أن 11 عضوًا سعوديًّا تم تعيينهم ضمن لجان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، هي "القانونية، الفنية، الطبية، التسويق، الحكام، كرة القدم النسائية، المسابقات، المسؤولية الاجتماعية، الانضباط والأخلاق، مراقبة الأهلية والمالية".