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ضَبْط قائد مركبة بحوزته 300 حبة كبتاجون خبأها داخلها بـ"ساحل مكة"

سُلِّم لجهة الاختصاص تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة لإكمال التحقيقات

تمكنت دوريات أمن الطرق بمكة المكرمة من ضبط مواطن بحوزته 300 حبة من مادة الكبتاجون المخدر، خبأها داخل مركبته على طريق الساحل القديم.

وتفصيلاً، اشتبهت دوريات أمن الطرق في قائد مركبة على طريق الساحل القديم، وعند استيقافه وتفتيشه عُثر بحوزته على 300 حبة من مادة الكبتاجون المخدر، خبأها داخل مركبته.

وتحفظت الجهات الأمنية على قائد المركبة والمضبوطات، وتم إعداد محضر بالواقعة، وتم تسليمه إلى جهة الاختصاص تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة لإكمال التحقيقات.

مكة المكرمة دوريات أمن الطرق بمكة الكبتاجون المخدر طريق الساحل القديم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضَبْط قائد مركبة بحوزته 300 حبة كبتاجون خبأها داخلها بـ"ساحل مكة"
سبق

تمكنت دوريات أمن الطرق بمكة المكرمة من ضبط مواطن بحوزته 300 حبة من مادة الكبتاجون المخدر، خبأها داخل مركبته على طريق الساحل القديم.

وتفصيلاً، اشتبهت دوريات أمن الطرق في قائد مركبة على طريق الساحل القديم، وعند استيقافه وتفتيشه عُثر بحوزته على 300 حبة من مادة الكبتاجون المخدر، خبأها داخل مركبته.

وتحفظت الجهات الأمنية على قائد المركبة والمضبوطات، وتم إعداد محضر بالواقعة، وتم تسليمه إلى جهة الاختصاص تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة لإكمال التحقيقات.

22 يناير 2020 - 27 جمادى الأول 1441
12:21 AM

ضَبْط قائد مركبة بحوزته 300 حبة كبتاجون خبأها داخلها بـ"ساحل مكة"

سُلِّم لجهة الاختصاص تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة لإكمال التحقيقات

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
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تمكنت دوريات أمن الطرق بمكة المكرمة من ضبط مواطن بحوزته 300 حبة من مادة الكبتاجون المخدر، خبأها داخل مركبته على طريق الساحل القديم.

وتفصيلاً، اشتبهت دوريات أمن الطرق في قائد مركبة على طريق الساحل القديم، وعند استيقافه وتفتيشه عُثر بحوزته على 300 حبة من مادة الكبتاجون المخدر، خبأها داخل مركبته.

وتحفظت الجهات الأمنية على قائد المركبة والمضبوطات، وتم إعداد محضر بالواقعة، وتم تسليمه إلى جهة الاختصاص تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة لإكمال التحقيقات.

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