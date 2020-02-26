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"الأرصاد": رياح نشطة على محافظات عدة بمكة المكرّمة

تشمل الأجزاء الساحلية وتستمر حتى الواحدة صباح غد

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم, من رياح سطحية نشطة على محافظات: الليث والقنفذة وجدة وبحرة ورابغ؛ تشمل كذلك الأجزاء الساحلية.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الواحدة من صباح الخميس.

الأرصاد حالة الطقس مكة المكرمة رياح مثيرة للأتربة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": رياح نشطة على محافظات عدة بمكة المكرّمة
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم, من رياح سطحية نشطة على محافظات: الليث والقنفذة وجدة وبحرة ورابغ؛ تشمل كذلك الأجزاء الساحلية.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الواحدة من صباح الخميس.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
10:27 AM

"الأرصاد": رياح نشطة على محافظات عدة بمكة المكرّمة

تشمل الأجزاء الساحلية وتستمر حتى الواحدة صباح غد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم, من رياح سطحية نشطة على محافظات: الليث والقنفذة وجدة وبحرة ورابغ؛ تشمل كذلك الأجزاء الساحلية.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الواحدة من صباح الخميس.

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