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"صحة الرياض": آل شملان لمستشفى الوادي وآل غانم لـ"المتخصصة "

في تكليفات جديدة تواكب تطلعات رؤية المملكة

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري قراري تكليف جديدة شملت مستشفى وادي الدواسر، وإدارة المراكز المتخصصة بصحة الرياض.

وتفصيلاً تم تكليف الأخصائي أول ياسر بن عبد الله آل شملان مديراً لمستشفى وادي الدواسر كما أصدر قرارا بتكليف الاخصائي صالح بن عبد الله آل غانم مديراً لإدارة المراكز المتخصصة بصحة الرياض.

وعبر "المكلفان" عن شكرهما وامتنانهما لهذه الثقة الغالية بهذا التكليف، والتي ستكون بإذن الله دافعاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء، وفق تطلعات رؤية المملكة الطموحة للوصول لمجتمع صحي خلال برامج التحول الوطني.

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"صحة الرياض": آل شملان لمستشفى الوادي وآل غانم لـ"المتخصصة "
سبق

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري قراري تكليف جديدة شملت مستشفى وادي الدواسر، وإدارة المراكز المتخصصة بصحة الرياض.

وتفصيلاً تم تكليف الأخصائي أول ياسر بن عبد الله آل شملان مديراً لمستشفى وادي الدواسر كما أصدر قرارا بتكليف الاخصائي صالح بن عبد الله آل غانم مديراً لإدارة المراكز المتخصصة بصحة الرياض.

وعبر "المكلفان" عن شكرهما وامتنانهما لهذه الثقة الغالية بهذا التكليف، والتي ستكون بإذن الله دافعاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء، وفق تطلعات رؤية المملكة الطموحة للوصول لمجتمع صحي خلال برامج التحول الوطني.

27 أغسطس 2019 - 26 ذو الحجة 1440
07:41 PM

"صحة الرياض": آل شملان لمستشفى الوادي وآل غانم لـ"المتخصصة "

في تكليفات جديدة تواكب تطلعات رؤية المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري قراري تكليف جديدة شملت مستشفى وادي الدواسر، وإدارة المراكز المتخصصة بصحة الرياض.

وتفصيلاً تم تكليف الأخصائي أول ياسر بن عبد الله آل شملان مديراً لمستشفى وادي الدواسر كما أصدر قرارا بتكليف الاخصائي صالح بن عبد الله آل غانم مديراً لإدارة المراكز المتخصصة بصحة الرياض.

وعبر "المكلفان" عن شكرهما وامتنانهما لهذه الثقة الغالية بهذا التكليف، والتي ستكون بإذن الله دافعاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء، وفق تطلعات رؤية المملكة الطموحة للوصول لمجتمع صحي خلال برامج التحول الوطني.

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