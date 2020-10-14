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فرض حظر تجوُّل ليلي في باريس ومدن أخرى للحد من "كورونا"

يطبَّق السبت المقبل ويستمر 4 أسابيع

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (الأربعاء) فرض حظر تجول ليلي في باريس ومدن أخرى لمدة 4 أسابيع.

وبيّن "ماكرون"في مقابلة أذاعها التلفزيون الوطني أن الحظر محاولة للحد من انتشار وباء"كوفيد -19".

وأضاف بأن حظر التجول سيدخل حيز التنفيذ بدءًا من السبت المقبل، وسيستمر يوميًّا من الساعة الـ9:00 مساء حتى الساعة الـ6:00 من صباح اليوم التالي بتوقيت غرينتش، وفقًا لـ"رويترز".

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فرض حظر تجوُّل ليلي في باريس ومدن أخرى للحد من "كورونا"
سبق

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (الأربعاء) فرض حظر تجول ليلي في باريس ومدن أخرى لمدة 4 أسابيع.

وبيّن "ماكرون"في مقابلة أذاعها التلفزيون الوطني أن الحظر محاولة للحد من انتشار وباء"كوفيد -19".

وأضاف بأن حظر التجول سيدخل حيز التنفيذ بدءًا من السبت المقبل، وسيستمر يوميًّا من الساعة الـ9:00 مساء حتى الساعة الـ6:00 من صباح اليوم التالي بتوقيت غرينتش، وفقًا لـ"رويترز".

14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442
10:02 PM

فرض حظر تجوُّل ليلي في باريس ومدن أخرى للحد من "كورونا"

يطبَّق السبت المقبل ويستمر 4 أسابيع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (الأربعاء) فرض حظر تجول ليلي في باريس ومدن أخرى لمدة 4 أسابيع.

وبيّن "ماكرون"في مقابلة أذاعها التلفزيون الوطني أن الحظر محاولة للحد من انتشار وباء"كوفيد -19".

وأضاف بأن حظر التجول سيدخل حيز التنفيذ بدءًا من السبت المقبل، وسيستمر يوميًّا من الساعة الـ9:00 مساء حتى الساعة الـ6:00 من صباح اليوم التالي بتوقيت غرينتش، وفقًا لـ"رويترز".

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