وصل، قبل قليل، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى قصر الوادي في القصيم؛ وذلك لتدشين أكثر من 600 مشروع متنوع في الإسكان والاقتصاد والتعليم بمبلغ 16 مليار ريال.

خادم الحرمين يصل إلى قصر الوادي في القصيم صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-11-07 وصل، قبل قليل، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى قصر الوادي في القصيم؛ وذلك لتدشين

أكثر من 600 مشروع متنوع في الإسكان والاقتصاد والتعليم بمبلغ 16 مليار ريال.

07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440 02:15 PM

اخر تعديل 08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440 12:06 PM

خادم الحرمين يصل إلى قصر الوادي في القصيم يدشن أكثر من 600 مشروع متنوع في الإسكان والاقتصاد





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وصل، قبل قليل، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى قصر الوادي في القصيم؛ وذلك لتدشين

أكثر من 600 مشروع متنوع في الإسكان والاقتصاد والتعليم بمبلغ 16 مليار ريال.