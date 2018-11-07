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خادم الحرمين يصل إلى قصر الوادي في القصيم

يدشن أكثر من 600 مشروع متنوع في الإسكان والاقتصاد

وصل، قبل قليل، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى قصر الوادي في القصيم؛ وذلك لتدشين
أكثر من 600 مشروع متنوع في الإسكان والاقتصاد والتعليم بمبلغ 16 مليار ريال.

زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى القصيم جولة الملك سلمان بن عبدالعزيز لمناطق المملكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين يصل إلى قصر الوادي في القصيم
سبق

وصل، قبل قليل، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى قصر الوادي في القصيم؛ وذلك لتدشين
أكثر من 600 مشروع متنوع في الإسكان والاقتصاد والتعليم بمبلغ 16 مليار ريال.

07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
02:15 PM
اخر تعديل
08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
12:06 PM

خادم الحرمين يصل إلى قصر الوادي في القصيم

يدشن أكثر من 600 مشروع متنوع في الإسكان والاقتصاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
14,517

وصل، قبل قليل، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى قصر الوادي في القصيم؛ وذلك لتدشين
أكثر من 600 مشروع متنوع في الإسكان والاقتصاد والتعليم بمبلغ 16 مليار ريال.

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بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,310
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23 إبريل
24,566
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03 فبراير
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