وصل، قبل قليل، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى قصر الوادي في القصيم؛ وذلك لتدشين
أكثر من 600 مشروع متنوع في الإسكان والاقتصاد والتعليم بمبلغ 16 مليار ريال.
خادم الحرمين يصل إلى قصر الوادي في القصيم
يدشن أكثر من 600 مشروع متنوع في الإسكان والاقتصاد
وصل، قبل قليل، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى قصر الوادي في القصيم؛ وذلك لتدشين
أكثر من 600 مشروع متنوع في الإسكان والاقتصاد والتعليم بمبلغ 16 مليار ريال.
اعلان
خادم الحرمين يصل إلى قصر الوادي في القصيمصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-11-07
وصل، قبل قليل، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى قصر الوادي في القصيم؛ وذلك لتدشين
07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
02:15 PM
اخر تعديل
08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
12:06 PM
خادم الحرمين يصل إلى قصر الوادي في القصيم
يدشن أكثر من 600 مشروع متنوع في الإسكان والاقتصاد
وصل، قبل قليل، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى قصر الوادي في القصيم؛ وذلك لتدشين
أكثر من 600 مشروع متنوع في الإسكان والاقتصاد والتعليم بمبلغ 16 مليار ريال.
اعلان
29 مليار ..
25 أكتوبر
13,310
31.1 مليار ..
23 إبريل
24,566
88.3 مليار ..
03 فبراير
51,986
75 مليار ..
05 يناير
48,201
"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!
محمد الصيـعري
فرحة المنجز وشفافية المسؤول
سلطان رديف
وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة
عبدالغني الشيخ
التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا
ماجد البريكان
محاضرة الأميرة
سلطان رديف
"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة
حواء القرني
فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد
منيرة الرشيد
حتى الأطفال حشدوهم ضد السعودية!!
صالح مطر الغامدي