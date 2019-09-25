"الجبير": المشاورات مستمرة مع حلفائنا بشأن الرد على هجوم معملي أرامكو

قال: لدينا أدلة على أن أسلحة إيرانية استُخدمت في الهجوم على المنشآت النفطية

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم، أن المشاورات مستمرة مع حلفائنا بشأن الرد على هجوم معملي أرامكو، وقال "الجبير": لدينا أدلة على أن أسلحة إيرانية استُخدمت في الهجوم على منشآت أرامكو.

وتابع زير الدولة للشؤون الخارجية القول: إننا نعمل على تعزيز عملية إعادة الإعمار في اليمن.