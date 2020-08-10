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"تطوير المدينة" تنجز 70% من تقاطع طريق الإمام مسلم مع الأمير نايف

يُسهم في فك الاختناق المروري على السكان ويسهل تنقلهم للمسجد النبوي

تواصل ‎هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة جهودها في أعمال تنفيذ مشروع تقاطع الإمام مسلم مع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز، حيث تم الانتهاء من المشروع بنسبة ٧٠ ٪ حتى الآن.

وفي التفاصيل، وغردت هيئة تطوير المدينة المنورة عبر حسابها الرسمي في "تويتر" عن تفاصيل هذا المشروع وأكدت أن المشروع سيُسهم في فك الاختناق المروري لسكان غرب‎ المدينة المنورة، ومن ثم يسهل التنقل إلى ‎المسجد النبوي وإلى شرق المدينة المنورة بكل سهولة ويسر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تطوير المدينة" تنجز 70% من تقاطع طريق الإمام مسلم مع الأمير نايف
سبق

تواصل ‎هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة جهودها في أعمال تنفيذ مشروع تقاطع الإمام مسلم مع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز، حيث تم الانتهاء من المشروع بنسبة ٧٠ ٪ حتى الآن.

وفي التفاصيل، وغردت هيئة تطوير المدينة المنورة عبر حسابها الرسمي في "تويتر" عن تفاصيل هذا المشروع وأكدت أن المشروع سيُسهم في فك الاختناق المروري لسكان غرب‎ المدينة المنورة، ومن ثم يسهل التنقل إلى ‎المسجد النبوي وإلى شرق المدينة المنورة بكل سهولة ويسر.

10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
10:15 PM

"تطوير المدينة" تنجز 70% من تقاطع طريق الإمام مسلم مع الأمير نايف

يُسهم في فك الاختناق المروري على السكان ويسهل تنقلهم للمسجد النبوي

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يوسف سفر - المدينة المنورة
0
1,705

تواصل ‎هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة جهودها في أعمال تنفيذ مشروع تقاطع الإمام مسلم مع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز، حيث تم الانتهاء من المشروع بنسبة ٧٠ ٪ حتى الآن.

وفي التفاصيل، وغردت هيئة تطوير المدينة المنورة عبر حسابها الرسمي في "تويتر" عن تفاصيل هذا المشروع وأكدت أن المشروع سيُسهم في فك الاختناق المروري لسكان غرب‎ المدينة المنورة، ومن ثم يسهل التنقل إلى ‎المسجد النبوي وإلى شرق المدينة المنورة بكل سهولة ويسر.

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