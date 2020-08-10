"تطوير المدينة" تنجز 70% من تقاطع طريق الإمام مسلم مع الأمير نايف
يُسهم في فك الاختناق المروري على السكان ويسهل تنقلهم للمسجد النبوي
تواصل هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة جهودها في أعمال تنفيذ مشروع تقاطع الإمام مسلم مع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز، حيث تم الانتهاء من المشروع بنسبة ٧٠ ٪ حتى الآن.
وفي التفاصيل، وغردت هيئة تطوير المدينة المنورة عبر حسابها الرسمي في "تويتر" عن تفاصيل هذا المشروع وأكدت أن المشروع سيُسهم في فك الاختناق المروري لسكان غرب المدينة المنورة، ومن ثم يسهل التنقل إلى المسجد النبوي وإلى شرق المدينة المنورة بكل سهولة ويسر.
"تطوير المدينة" تنجز 70% من تقاطع طريق الإمام مسلم مع الأمير نايف
يوسف سفرسبق2020-08-10
تواصل هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة جهودها في أعمال تنفيذ مشروع تقاطع الإمام مسلم مع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز، حيث تم الانتهاء من المشروع بنسبة ٧٠ ٪ حتى الآن.
وفي التفاصيل، وغردت هيئة تطوير المدينة المنورة عبر حسابها الرسمي في "تويتر" عن تفاصيل هذا المشروع وأكدت أن المشروع سيُسهم في فك الاختناق المروري لسكان غرب المدينة المنورة، ومن ثم يسهل التنقل إلى المسجد النبوي وإلى شرق المدينة المنورة بكل سهولة ويسر.
10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
10:15 PM
"تطوير المدينة" تنجز 70% من تقاطع طريق الإمام مسلم مع الأمير نايف
يُسهم في فك الاختناق المروري على السكان ويسهل تنقلهم للمسجد النبوي
تواصل هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة جهودها في أعمال تنفيذ مشروع تقاطع الإمام مسلم مع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز، حيث تم الانتهاء من المشروع بنسبة ٧٠ ٪ حتى الآن.
وفي التفاصيل، وغردت هيئة تطوير المدينة المنورة عبر حسابها الرسمي في "تويتر" عن تفاصيل هذا المشروع وأكدت أن المشروع سيُسهم في فك الاختناق المروري لسكان غرب المدينة المنورة، ومن ثم يسهل التنقل إلى المسجد النبوي وإلى شرق المدينة المنورة بكل سهولة ويسر.