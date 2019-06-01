الماجستير لـ"الزهراني" في الموارد البشرية

حصل ناصر أحمد شتران الزهراني على درجة الماجستير من كلية ابن رشد للعلوم الادارية بأبها في تخصص الموارد البشرية.
وتهنئ "سبق" "الزهراني" بهذه المناسبة، وتتمنى له مزيدًا من التقدم والنجاح.
حصل ناصر أحمد شتران الزهراني على درجة الماجستير من كلية ابن رشد للعلوم الادارية بأبها في تخصص الموارد البشرية.
وتهنئ "سبق" "الزهراني" بهذه المناسبة، وتتمنى له مزيدًا من التقدم والنجاح.
حصل ناصر أحمد شتران الزهراني على درجة الماجستير من كلية ابن رشد للعلوم الادارية بأبها في تخصص الموارد البشرية.
وتهنئ "سبق" "الزهراني" بهذه المناسبة، وتتمنى له مزيدًا من التقدم والنجاح.
حصل ناصر أحمد شتران الزهراني على درجة الماجستير من كلية ابن رشد للعلوم الادارية بأبها في تخصص الموارد البشرية.
وتهنئ "سبق" "الزهراني" بهذه المناسبة، وتتمنى له مزيدًا من التقدم والنجاح.