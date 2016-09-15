العساف: الإجراءات الإسرائيلية باطلة وكل ما يَنتج عنها باطل ومرفوض

قال: القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية للعرب رغم التحديات

قال وزير #الخارجية إبراهيم العساف: إن المملكة مطالَبة أمام الشعوب الإسلامية باتخاذ كل الإجراءات للتصدي للتصعيد الإسرائيلي؛ مؤكدًا أن الإجراءات الإسرائيلية باطلة وكل ما ينتج عنها باطل ومرفوض.

وأضاف في كلمته عقب انعقاد أعمال الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي في #جدة: نطالب المجتمع الدولي برفض الاعتراف بأي وضع خارج حدود 67، ونُدين التصعيد الخطير من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي، وندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته أمام الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، والقضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية للعرب رغم التحديات.

ومن جهته قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: الدعوة للاجتماع تأتي امتدادًا لمواقف #المملكة الداعمة للقضية الفلسطينية.

وأضاف العثيمين: نؤكد رفضنا المطلق لهذا العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية، ونُطالب المجتمع الدولي بوضع حد لسياسات إسرائيل العدوانية ضد الشعب الفلسطيني.

وبدوره قال وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي: القيادة الفلسطينية تشكر #السعودية على سرعة التحرك ضد موقف إسرائيل التي تواصل محاولة تزوير الجغرافيا والتاريخ في فلسطين.

وكانت المملكة قد دعت الأربعاء الماضي، إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية؛ لبحث تصريحات نتنياهو، ووضع خطة تحرك عاجلة وما تقتضيه من مراجعة المواقف تجاه إسرائيل؛ بهدف مواجهة هذا الإعلان والتصدي له، واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وأكدت أن هذا الإعلان يُعتبر تصعيدًا بالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطيني، ويمثل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والأعراف الدولة؛ معتبرة أن من شأن تلك التصريحات تقويضُ جهود تسعى لإحلال سلام عادل ودائم؛ إذ لا سلام بدون عودة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير منقوصة.