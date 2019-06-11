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القيادة تهنئ الرئيس قاسم توكاييف بفوزه في الانتخابات الرئاسية بكازاخستان

عبر برقيتَيْن من خادم الحرمَيْن وولي العهد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لبلاده.

وقال الملك المفدى: " يسرنا بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية في جمهورية كازاخستان، أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب جمهورية كازاخستان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار" .

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لبلاده.

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لفخامته، ولشعب جمهورية كازاخستان الشقيق المزيد من التقدم والرقي.

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القيادة تهنئ الرئيس قاسم توكاييف بفوزه في الانتخابات الرئاسية بكازاخستان
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لبلاده.

وقال الملك المفدى: " يسرنا بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية في جمهورية كازاخستان، أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب جمهورية كازاخستان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار" .

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لبلاده.

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لفخامته، ولشعب جمهورية كازاخستان الشقيق المزيد من التقدم والرقي.

11 يونيو 2019 - 8 شوّال 1440
08:02 PM
اخر تعديل
11 يونيو 2019 - 8 شوّال 1440
10:57 PM

القيادة تهنئ الرئيس قاسم توكاييف بفوزه في الانتخابات الرئاسية بكازاخستان

عبر برقيتَيْن من خادم الحرمَيْن وولي العهد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لبلاده.

وقال الملك المفدى: " يسرنا بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية في جمهورية كازاخستان، أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب جمهورية كازاخستان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار" .

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لبلاده.

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لفخامته، ولشعب جمهورية كازاخستان الشقيق المزيد من التقدم والرقي.

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