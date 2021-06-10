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"الموارد البشرية" تودِع معاشات ذي القعدة لمستفيدي الضمان الاجتماعي

تشمل المعاش والمساعدات لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء

أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر ذي القعدة في حسابات المستفيدين والمستفيدات.

وأوضحت الوزارة أنه تم إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر ذي القعدة في حسابات المستفيدين والمستفيدات بشكل مباشر لتحسين ظروفهم المعيشية.

وقد اشتملت الإيداعات على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الموارد البشرية" تودِع معاشات ذي القعدة لمستفيدي الضمان الاجتماعي
سبق

أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر ذي القعدة في حسابات المستفيدين والمستفيدات.

وأوضحت الوزارة أنه تم إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر ذي القعدة في حسابات المستفيدين والمستفيدات بشكل مباشر لتحسين ظروفهم المعيشية.

وقد اشتملت الإيداعات على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء.

10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442
03:31 PM

"الموارد البشرية" تودِع معاشات ذي القعدة لمستفيدي الضمان الاجتماعي

تشمل المعاش والمساعدات لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر ذي القعدة في حسابات المستفيدين والمستفيدات.

وأوضحت الوزارة أنه تم إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر ذي القعدة في حسابات المستفيدين والمستفيدات بشكل مباشر لتحسين ظروفهم المعيشية.

وقد اشتملت الإيداعات على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء.

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