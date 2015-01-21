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رئيس الحكومة اليمنية: ملتزمون بالاتفاقات التي تم التوصل لها في السويد

ندد بخروقات الميليشيا الحوثية وانتهاكاتها المباشرة لقرار مجلس الأمن

جدد رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، تأكيد التزام الحكومة بتطبيق الاتفاقات التي تم التوصل إليها في مشاورات السويد خلال شهر ديسمبر الماضي، منددا بخروقات الميليشيات الحوثية للاتفاقات.

وتفصيلا: كشفت مصادر حسب سكاي نيوز عربية، أن عبد الملك اجتمع في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأحد، باللجنة الحكومية المختصة بشأن متابعة اتفاقات السويد، التي يرأسها محافظ الحديدة الحسن طاهر.

وأكد "عبد الملك" مجدداً "موقف الحكومة والتزامها بدعم وتنفيذ اتفاق السويد دون تجزئة"، مشيدا باستمرار الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتعزيز وقف إطلاق النار.

ولفت رئيس الحكومة اليمنية إلى مواصلة الميليشيات الانقلابية ممارسة خروقها وانتهاكاتها المباشرة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2451، الذي يتطلب وقف أعمال التحصينات في الحديدة وتفكيك الدفاعات القائمة حول المدينة.

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رئيس الحكومة اليمنية: ملتزمون بالاتفاقات التي تم التوصل لها في السويد
سبق

جدد رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، تأكيد التزام الحكومة بتطبيق الاتفاقات التي تم التوصل إليها في مشاورات السويد خلال شهر ديسمبر الماضي، منددا بخروقات الميليشيات الحوثية للاتفاقات.

وتفصيلا: كشفت مصادر حسب سكاي نيوز عربية، أن عبد الملك اجتمع في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأحد، باللجنة الحكومية المختصة بشأن متابعة اتفاقات السويد، التي يرأسها محافظ الحديدة الحسن طاهر.

وأكد "عبد الملك" مجدداً "موقف الحكومة والتزامها بدعم وتنفيذ اتفاق السويد دون تجزئة"، مشيدا باستمرار الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتعزيز وقف إطلاق النار.

ولفت رئيس الحكومة اليمنية إلى مواصلة الميليشيات الانقلابية ممارسة خروقها وانتهاكاتها المباشرة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2451، الذي يتطلب وقف أعمال التحصينات في الحديدة وتفكيك الدفاعات القائمة حول المدينة.

21 يناير 2019 - 15 جمادى الأول 1440
12:34 AM

رئيس الحكومة اليمنية: ملتزمون بالاتفاقات التي تم التوصل لها في السويد

ندد بخروقات الميليشيا الحوثية وانتهاكاتها المباشرة لقرار مجلس الأمن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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جدد رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، تأكيد التزام الحكومة بتطبيق الاتفاقات التي تم التوصل إليها في مشاورات السويد خلال شهر ديسمبر الماضي، منددا بخروقات الميليشيات الحوثية للاتفاقات.

وتفصيلا: كشفت مصادر حسب سكاي نيوز عربية، أن عبد الملك اجتمع في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأحد، باللجنة الحكومية المختصة بشأن متابعة اتفاقات السويد، التي يرأسها محافظ الحديدة الحسن طاهر.

وأكد "عبد الملك" مجدداً "موقف الحكومة والتزامها بدعم وتنفيذ اتفاق السويد دون تجزئة"، مشيدا باستمرار الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتعزيز وقف إطلاق النار.

ولفت رئيس الحكومة اليمنية إلى مواصلة الميليشيات الانقلابية ممارسة خروقها وانتهاكاتها المباشرة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2451، الذي يتطلب وقف أعمال التحصينات في الحديدة وتفكيك الدفاعات القائمة حول المدينة.

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