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5 وفيات و1175 إصابة بكورونا في روسيا آخر 24 ساعة

سجلت في 56 إقليمًا وأكثر من 50% منها تعود إلى موسكو

أعلنت السلطات الروسية أنها سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية خمس وفيات، و1175 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة كورونا في روسيا في تقريرها اليومي، أن الإصابات الجديدة سجلت في 56 من أقاليم البلاد، وتعود أكثر من 50% منها (660 إصابة) إلى العاصمة موسكو، بالإضافة إلى 95 إصابة أخرى في مقاطعتها.

ووفق "روسيا اليوم"؛ بهذه الوفيات الخمس الجديدة، ترتفع حصيلة ضحايا كورونا في روسيا إلى 63 شخصًا؛ فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة 8672 حالة سجلت في 81 منطقة.

وتماثل للشفاء بالكامل من الفيروس، 86 شخصًا في روسيا منذ أمس، ووصل بذلك عدد المتعافين إلى 580.

وجاء ذلك في ثاني قفزة قياسية على التوالي شهدتها حصيلة الإصابات اليومية بكورونا في روسيا، وسجلت في البلاد أمس 1154 إصابة.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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5 وفيات و1175 إصابة بكورونا في روسيا آخر 24 ساعة
سبق

أعلنت السلطات الروسية أنها سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية خمس وفيات، و1175 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة كورونا في روسيا في تقريرها اليومي، أن الإصابات الجديدة سجلت في 56 من أقاليم البلاد، وتعود أكثر من 50% منها (660 إصابة) إلى العاصمة موسكو، بالإضافة إلى 95 إصابة أخرى في مقاطعتها.

ووفق "روسيا اليوم"؛ بهذه الوفيات الخمس الجديدة، ترتفع حصيلة ضحايا كورونا في روسيا إلى 63 شخصًا؛ فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة 8672 حالة سجلت في 81 منطقة.

وتماثل للشفاء بالكامل من الفيروس، 86 شخصًا في روسيا منذ أمس، ووصل بذلك عدد المتعافين إلى 580.

وجاء ذلك في ثاني قفزة قياسية على التوالي شهدتها حصيلة الإصابات اليومية بكورونا في روسيا، وسجلت في البلاد أمس 1154 إصابة.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
11:30 AM

5 وفيات و1175 إصابة بكورونا في روسيا آخر 24 ساعة

سجلت في 56 إقليمًا وأكثر من 50% منها تعود إلى موسكو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات الروسية أنها سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية خمس وفيات، و1175 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة كورونا في روسيا في تقريرها اليومي، أن الإصابات الجديدة سجلت في 56 من أقاليم البلاد، وتعود أكثر من 50% منها (660 إصابة) إلى العاصمة موسكو، بالإضافة إلى 95 إصابة أخرى في مقاطعتها.

ووفق "روسيا اليوم"؛ بهذه الوفيات الخمس الجديدة، ترتفع حصيلة ضحايا كورونا في روسيا إلى 63 شخصًا؛ فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة 8672 حالة سجلت في 81 منطقة.

وتماثل للشفاء بالكامل من الفيروس، 86 شخصًا في روسيا منذ أمس، ووصل بذلك عدد المتعافين إلى 580.

وجاء ذلك في ثاني قفزة قياسية على التوالي شهدتها حصيلة الإصابات اليومية بكورونا في روسيا، وسجلت في البلاد أمس 1154 إصابة.

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