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كل ما تود معرفته عن "طقس الثلاثاء".. تقرير تلاه 6 تنبيهات

حتى ساعته وعبر بوابة "الأرصاد" والنظام الآلي للإنذار المبكر

واصلت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بث تنبيهاتها عقب تقريرها اليومي الصباحي عن حالة الطقس اليوم؛ حيث أصدرت 6 تنبيهات من عدة حالات مناخية بدأت صباحاً وتتواصل حتى المساء.

ففي مناطق (جازان، وعسير، ومكة، والباحة) صدر تنبيه من حالة تكوّن سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهراً، وتتواصل حتى السابعة مساء.

كما نبهت الهيئة، عبر "الإنذار المبكر"، منطقتي القصيم والرياض من حالة رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة بدأت الساعة السابعة صباحاً، وتتواصل حتى السادسة مساء.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق: (نجران، الرياض، القصيم)، وسماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، الطائف).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كل ما تود معرفته عن "طقس الثلاثاء".. تقرير تلاه 6 تنبيهات
سبق

واصلت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بث تنبيهاتها عقب تقريرها اليومي الصباحي عن حالة الطقس اليوم؛ حيث أصدرت 6 تنبيهات من عدة حالات مناخية بدأت صباحاً وتتواصل حتى المساء.

ففي مناطق (جازان، وعسير، ومكة، والباحة) صدر تنبيه من حالة تكوّن سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهراً، وتتواصل حتى السابعة مساء.

كما نبهت الهيئة، عبر "الإنذار المبكر"، منطقتي القصيم والرياض من حالة رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة بدأت الساعة السابعة صباحاً، وتتواصل حتى السادسة مساء.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق: (نجران، الرياض، القصيم)، وسماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، الطائف).

22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
09:17 AM

كل ما تود معرفته عن "طقس الثلاثاء".. تقرير تلاه 6 تنبيهات

حتى ساعته وعبر بوابة "الأرصاد" والنظام الآلي للإنذار المبكر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصلت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بث تنبيهاتها عقب تقريرها اليومي الصباحي عن حالة الطقس اليوم؛ حيث أصدرت 6 تنبيهات من عدة حالات مناخية بدأت صباحاً وتتواصل حتى المساء.

ففي مناطق (جازان، وعسير، ومكة، والباحة) صدر تنبيه من حالة تكوّن سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهراً، وتتواصل حتى السابعة مساء.

كما نبهت الهيئة، عبر "الإنذار المبكر"، منطقتي القصيم والرياض من حالة رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة بدأت الساعة السابعة صباحاً، وتتواصل حتى السادسة مساء.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق: (نجران، الرياض، القصيم)، وسماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، الطائف).

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