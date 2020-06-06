البحرين: تسجيل 389 إصابة جديدة بكورونا.. وشفاء 435

إجمالي حالات المتعافين من الفيروس يصل إلى 9020

سجلت وزارة الصحة البحرينية، السبت، 389 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقالت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني: حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد وصلت إلى 9020، بعد تسجيل 435 حالة شفاء جديدة.



وأوضحت أنها أجرت 359379 فحصا لاكتشاف فيروس كورونا حتى الآن.



وأشارت إلى أن عدد الحالات التي تخضع للعلاج من كورونا بلغ 5181، بينها 13 حالة في العناية المركزة، فيما وصفت حالة 5168 بالمستقرة، وسجلت البلاد 23 حالة وفاة بالمرض.