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"الصحة" تعلن تسجيل 3121 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 98869

البحرين: تسجيل 389 إصابة جديدة بكورونا.. وشفاء 435

إجمالي حالات المتعافين من الفيروس يصل إلى 9020

سجلت وزارة الصحة البحرينية، السبت، 389 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني: حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد وصلت إلى 9020، بعد تسجيل 435 حالة شفاء جديدة.

وأوضحت أنها أجرت 359379 فحصا لاكتشاف فيروس كورونا حتى الآن.

وأشارت إلى أن عدد الحالات التي تخضع للعلاج من كورونا بلغ 5181، بينها 13 حالة في العناية المركزة، فيما وصفت حالة 5168 بالمستقرة، وسجلت البلاد 23 حالة وفاة بالمرض.

فيروس كورونا الجديد

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البحرين: تسجيل 389 إصابة جديدة بكورونا.. وشفاء 435
سبق

سجلت وزارة الصحة البحرينية، السبت، 389 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني: حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد وصلت إلى 9020، بعد تسجيل 435 حالة شفاء جديدة.

وأوضحت أنها أجرت 359379 فحصا لاكتشاف فيروس كورونا حتى الآن.

وأشارت إلى أن عدد الحالات التي تخضع للعلاج من كورونا بلغ 5181، بينها 13 حالة في العناية المركزة، فيما وصفت حالة 5168 بالمستقرة، وسجلت البلاد 23 حالة وفاة بالمرض.

06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
03:41 PM

البحرين: تسجيل 389 إصابة جديدة بكورونا.. وشفاء 435

إجمالي حالات المتعافين من الفيروس يصل إلى 9020

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت وزارة الصحة البحرينية، السبت، 389 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني: حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد وصلت إلى 9020، بعد تسجيل 435 حالة شفاء جديدة.

وأوضحت أنها أجرت 359379 فحصا لاكتشاف فيروس كورونا حتى الآن.

وأشارت إلى أن عدد الحالات التي تخضع للعلاج من كورونا بلغ 5181، بينها 13 حالة في العناية المركزة، فيما وصفت حالة 5168 بالمستقرة، وسجلت البلاد 23 حالة وفاة بالمرض.

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