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أمير الرياض يقدم واجب العزاء لأسرة الفقيد "حمود الرشيد"

قدم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، العزاء والمواساة لأسرة الفقيد حمود العبيد الرشيد - رحمه الله - وذلك خلال زيارة قام بها اليوم لمقر العزاء.

وسأل الأمير فيصل بن بندر، الله العلي القدير، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأعربت أسرة الرشيد عن شكرهم لأمير الرياض على تعازيه ومواساته داعين الله سبحانه وتعالى أن يكتب ما قدم في ميزان حسناته.

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أمير الرياض يقدم واجب العزاء لأسرة الفقيد "حمود الرشيد"
سبق

قدم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، العزاء والمواساة لأسرة الفقيد حمود العبيد الرشيد - رحمه الله - وذلك خلال زيارة قام بها اليوم لمقر العزاء.

وسأل الأمير فيصل بن بندر، الله العلي القدير، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأعربت أسرة الرشيد عن شكرهم لأمير الرياض على تعازيه ومواساته داعين الله سبحانه وتعالى أن يكتب ما قدم في ميزان حسناته.

28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440
11:29 PM

أمير الرياض يقدم واجب العزاء لأسرة الفقيد "حمود الرشيد"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، العزاء والمواساة لأسرة الفقيد حمود العبيد الرشيد - رحمه الله - وذلك خلال زيارة قام بها اليوم لمقر العزاء.

وسأل الأمير فيصل بن بندر، الله العلي القدير، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأعربت أسرة الرشيد عن شكرهم لأمير الرياض على تعازيه ومواساته داعين الله سبحانه وتعالى أن يكتب ما قدم في ميزان حسناته.

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