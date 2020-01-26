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المسند: استقرار جوي عام في معظم المناطق ورياح شمالية باردة ونشطة

قال: مركز الضغط الجوي المرتفع الطارد للحالات المطرية يتربع فوق أجوائنا

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن حالة استقرار جوي عام تسود مناطق المملكة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": استقرار جوي عام في معظم المناطق، ومركز للضغط الجوي المرتفع (الطارد للحالات المطرية) يتربع فوق أجوائنا، وقد يستمر لبضعة أيام.

وأضاف: يُتوقع أن تكون الرياح شمالية باردة ونشطة على #الشرقية وشرق الوسطى، وقد تكون مثيرة لبعض #الغبار.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة على كافة مناطق المملكة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق: (الحدود الشمالية، القصيم، الشرقية، الرياض، المدينة المنورة، مكة المكرمة، نجران).

حالة الطقس استقرار جوي الأرصاد الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المسند: استقرار جوي عام في معظم المناطق ورياح شمالية باردة ونشطة
سبق

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن حالة استقرار جوي عام تسود مناطق المملكة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": استقرار جوي عام في معظم المناطق، ومركز للضغط الجوي المرتفع (الطارد للحالات المطرية) يتربع فوق أجوائنا، وقد يستمر لبضعة أيام.

وأضاف: يُتوقع أن تكون الرياح شمالية باردة ونشطة على #الشرقية وشرق الوسطى، وقد تكون مثيرة لبعض #الغبار.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة على كافة مناطق المملكة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق: (الحدود الشمالية، القصيم، الشرقية، الرياض، المدينة المنورة، مكة المكرمة، نجران).

26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441
08:29 AM

المسند: استقرار جوي عام في معظم المناطق ورياح شمالية باردة ونشطة

قال: مركز الضغط الجوي المرتفع الطارد للحالات المطرية يتربع فوق أجوائنا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن حالة استقرار جوي عام تسود مناطق المملكة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": استقرار جوي عام في معظم المناطق، ومركز للضغط الجوي المرتفع (الطارد للحالات المطرية) يتربع فوق أجوائنا، وقد يستمر لبضعة أيام.

وأضاف: يُتوقع أن تكون الرياح شمالية باردة ونشطة على #الشرقية وشرق الوسطى، وقد تكون مثيرة لبعض #الغبار.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة على كافة مناطق المملكة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق: (الحدود الشمالية، القصيم، الشرقية، الرياض، المدينة المنورة، مكة المكرمة، نجران).

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