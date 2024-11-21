"فهد الرشيد" يشكر القيادة على تعيينه رئيسًا تنفيذيًا للهيئة الملكية للرياض

رفع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، فهد بن عبدالمحسن بن صالح الرشيد، أسمى آيات الشكر والتقدير، وعظيم الامتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أيده الله، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض حفظه الله، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه رئيسًا تنفيذيًا للهيئة الملكية لمدينة الرياض بالمرتبة الممتازة.

وسأل الله، عز وجل، أن يعينه على حمل الأمانة العظيمة التي أوكلت إليه، وأن يحقق رؤى وتطلعات خادم الحرمين الشريفين، أيده الله، وسمو ولي عهده الأمين، حفظه الله، في الارتقاء بمدينة الرياض إلى المكانة الرائدة التي تستحقها، وبما يخدم سكان مدينة الرياض وزوارها.

ودعا المولى القدير أن يوفق قيادة هذه البلاد إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة لهذه البلاد المباركة.

