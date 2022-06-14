النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 4233 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 127541

ينبع.. أكبر مصابة بكورونا تقهر الفيروس رغم إصابتها بالسكر

أصرت على عزل نفسها بالمحجر الصحي حفاظًا على أبنائها

غادرت ثمانينية مصابة بداء السكري الحجر الصحي بمدينة ينبع الصناعية اليوم بعد تعافيها من فيروس كورونا المستجد.

وتفصيلاً، كرم برنامج الخدمات الصحية اليوم أكبر مصابة بفيروس كورونا المستجد بمدينة ‎ينبع الصناعية‏ ابتهاجًا بتعافيها من الفيروس رغم إصابتها بداء السكري وتبلغ من العمر 82 عاماً.

وتم تسجيل الثمانينية ضمن الحالات الإيجابية بفيروس كورونا بمدينة ينبع الصناعية منذ أيام عدة، حيث أصرت عند إصابتها على عزل نفسها بالمحجر الصحي حفاظًا على أبنائها وأحفادها من انتقال ‏عدوى الإصابة واستشعارًا منها بالمسؤولية وتطبيقًا لمبدأ ‎كلنا مسؤول.

وقد غادرت اليوم المحجر الصحي وهي تتمتع بصحة جيدة عائدة بسلامة إلى أسرتها وذويها مقدّمةً شكرها لجميع أفراد الكادر الطبي بالهيئة الملكية بينبع على الرعاية الفائقة التي أحيطت بها منذ إصابتها.

مدينة ينبع فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ينبع.. أكبر مصابة بكورونا تقهر الفيروس رغم إصابتها بالسكر
سبق

غادرت ثمانينية مصابة بداء السكري الحجر الصحي بمدينة ينبع الصناعية اليوم بعد تعافيها من فيروس كورونا المستجد.

وتفصيلاً، كرم برنامج الخدمات الصحية اليوم أكبر مصابة بفيروس كورونا المستجد بمدينة ‎ينبع الصناعية‏ ابتهاجًا بتعافيها من الفيروس رغم إصابتها بداء السكري وتبلغ من العمر 82 عاماً.

وتم تسجيل الثمانينية ضمن الحالات الإيجابية بفيروس كورونا بمدينة ينبع الصناعية منذ أيام عدة، حيث أصرت عند إصابتها على عزل نفسها بالمحجر الصحي حفاظًا على أبنائها وأحفادها من انتقال ‏عدوى الإصابة واستشعارًا منها بالمسؤولية وتطبيقًا لمبدأ ‎كلنا مسؤول.

وقد غادرت اليوم المحجر الصحي وهي تتمتع بصحة جيدة عائدة بسلامة إلى أسرتها وذويها مقدّمةً شكرها لجميع أفراد الكادر الطبي بالهيئة الملكية بينبع على الرعاية الفائقة التي أحيطت بها منذ إصابتها.

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
04:00 PM

ينبع.. أكبر مصابة بكورونا تقهر الفيروس رغم إصابتها بالسكر

أصرت على عزل نفسها بالمحجر الصحي حفاظًا على أبنائها

A A A
ماجد الرفاعي - ينبع
2
2,146

غادرت ثمانينية مصابة بداء السكري الحجر الصحي بمدينة ينبع الصناعية اليوم بعد تعافيها من فيروس كورونا المستجد.

وتفصيلاً، كرم برنامج الخدمات الصحية اليوم أكبر مصابة بفيروس كورونا المستجد بمدينة ‎ينبع الصناعية‏ ابتهاجًا بتعافيها من الفيروس رغم إصابتها بداء السكري وتبلغ من العمر 82 عاماً.

وتم تسجيل الثمانينية ضمن الحالات الإيجابية بفيروس كورونا بمدينة ينبع الصناعية منذ أيام عدة، حيث أصرت عند إصابتها على عزل نفسها بالمحجر الصحي حفاظًا على أبنائها وأحفادها من انتقال ‏عدوى الإصابة واستشعارًا منها بالمسؤولية وتطبيقًا لمبدأ ‎كلنا مسؤول.

وقد غادرت اليوم المحجر الصحي وهي تتمتع بصحة جيدة عائدة بسلامة إلى أسرتها وذويها مقدّمةً شكرها لجميع أفراد الكادر الطبي بالهيئة الملكية بينبع على الرعاية الفائقة التي أحيطت بها منذ إصابتها.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,079
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,740
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,667
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,208

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

ماجد الحربي
وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

علي آل شرمة
المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

عبدالله بن خميس العمري
رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

وحيد بغدادي
الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

ماجد البريكان
اعمل.. اضحك.. اقرأ.. الأهم لا تستسلم للفراغ

اعمل.. اضحك.. اقرأ.. الأهم لا تستسلم للفراغ

حسن آل عمير
حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

عبدالغني الشيخ
ما شبعتم نومًا يا موظفون..؟!

ما شبعتم نومًا يا موظفون..؟!

أحمد عجب
متى نتوقف عن الركض؟!

متى نتوقف عن الركض؟!

غسان محمد عسيلان
أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة