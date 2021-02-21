النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد تحقيقها العلامة الكاملة.. وزارة الرياضة تتصدّر تقرير التواصل الحكومي

تصدرت وزارة الرياضة تقرير النصف الثاني لعام 2020 لأداء الأجهزة الحكومية في البرنامج الإعلامي الموحد"GRID"، بعد تحقيقها العلامة الكاملة في نسبة التفاعل مع الأجهزة الحكومية.

وقدمت وزارة الرياضة خلال النصف الثاني من العام 2020م، جهودًا كبيرة من خلال تعاونها المستمرّ مع الجهات الحكومية، ضمن إطار تعزيز دور المشاركة والتفاعل مع التواصل الحكومي والبرنامج الإعلامي الموحد "GRID"؛ مما أثمر نجاحًا تشاركيًّا فاعلًا بين وزارة الرياضة والجهات الحكومية.

يذكر أن التقرير -الذي يصدر من خلال مركز التواصل الحكومي بشكل نصف سنوي- يهدف إلى تعزيز مستوى التفاعل مع البرنامج الإعلامي الموحّد، إضافة إلى تحفيز المشاركة في الحملات الإعلامية المشتركة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
بعد تحقيقها العلامة الكاملة.. وزارة الرياضة تتصدّر تقرير التواصل الحكومي
سبق

تصدرت وزارة الرياضة تقرير النصف الثاني لعام 2020 لأداء الأجهزة الحكومية في البرنامج الإعلامي الموحد"GRID"، بعد تحقيقها العلامة الكاملة في نسبة التفاعل مع الأجهزة الحكومية.

وقدمت وزارة الرياضة خلال النصف الثاني من العام 2020م، جهودًا كبيرة من خلال تعاونها المستمرّ مع الجهات الحكومية، ضمن إطار تعزيز دور المشاركة والتفاعل مع التواصل الحكومي والبرنامج الإعلامي الموحد "GRID"؛ مما أثمر نجاحًا تشاركيًّا فاعلًا بين وزارة الرياضة والجهات الحكومية.

يذكر أن التقرير -الذي يصدر من خلال مركز التواصل الحكومي بشكل نصف سنوي- يهدف إلى تعزيز مستوى التفاعل مع البرنامج الإعلامي الموحّد، إضافة إلى تحفيز المشاركة في الحملات الإعلامية المشتركة.

21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442
05:25 PM

بعد تحقيقها العلامة الكاملة.. وزارة الرياضة تتصدّر تقرير التواصل الحكومي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,120

تصدرت وزارة الرياضة تقرير النصف الثاني لعام 2020 لأداء الأجهزة الحكومية في البرنامج الإعلامي الموحد"GRID"، بعد تحقيقها العلامة الكاملة في نسبة التفاعل مع الأجهزة الحكومية.

وقدمت وزارة الرياضة خلال النصف الثاني من العام 2020م، جهودًا كبيرة من خلال تعاونها المستمرّ مع الجهات الحكومية، ضمن إطار تعزيز دور المشاركة والتفاعل مع التواصل الحكومي والبرنامج الإعلامي الموحد "GRID"؛ مما أثمر نجاحًا تشاركيًّا فاعلًا بين وزارة الرياضة والجهات الحكومية.

يذكر أن التقرير -الذي يصدر من خلال مركز التواصل الحكومي بشكل نصف سنوي- يهدف إلى تعزيز مستوى التفاعل مع البرنامج الإعلامي الموحّد، إضافة إلى تحفيز المشاركة في الحملات الإعلامية المشتركة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,319
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,668
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,092
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,694

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة