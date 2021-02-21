بعد تحقيقها العلامة الكاملة.. وزارة الرياضة تتصدّر تقرير التواصل الحكومي

تصدرت وزارة الرياضة تقرير النصف الثاني لعام 2020 لأداء الأجهزة الحكومية في البرنامج الإعلامي الموحد"GRID"، بعد تحقيقها العلامة الكاملة في نسبة التفاعل مع الأجهزة الحكومية.

وقدمت وزارة الرياضة خلال النصف الثاني من العام 2020م، جهودًا كبيرة من خلال تعاونها المستمرّ مع الجهات الحكومية، ضمن إطار تعزيز دور المشاركة والتفاعل مع التواصل الحكومي والبرنامج الإعلامي الموحد "GRID"؛ مما أثمر نجاحًا تشاركيًّا فاعلًا بين وزارة الرياضة والجهات الحكومية.



يذكر أن التقرير -الذي يصدر من خلال مركز التواصل الحكومي بشكل نصف سنوي- يهدف إلى تعزيز مستوى التفاعل مع البرنامج الإعلامي الموحّد، إضافة إلى تحفيز المشاركة في الحملات الإعلامية المشتركة.