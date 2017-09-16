النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تشافي: متفائل بانتصارنا على النصر.. وعفيف جاهز

أكد الإسباني تشافي مدرب فريق السد القطري، جاهزيتهم لمواجهة النصر وقال:" نحن سعداء بالتواجد في هذه المرحلة، ونحن جاهزون لهذه المنافسة، ولاشك أن المواجهة أمام النصر ستكون صعبة، فنحن نعرفه جيداً ونقدر حجم الصعوبات التي تنتظرنا في هذا اللقاء، لكني أشعر بالتفاؤل لأننا سنخوض المباراة على ملعبنا ووسط جمهورنا وسندافع عن حظوظنا في التأهل".

وأضاف: بدأنا الموسم بصورة جيدة للغاية، وأنا سعيد بالمستوى الذي يقدمه الفريق، وقد حضرنا لهذه المواجهة بطموحات كبيرة ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في تحقيق الفوز الذي يمنحنا بطاقة التأهل والعبور للدور قبل النهائي".

وأكد تشافي جاهزية أكرم عفيف للمباراة وقال:" هدفي هو الفوز بدوري الأبطال، وجئت لقطر من أجل الفوز للبطولات مع السد كلاعب ومدرب، وقد تحدثت مع اللاعبين عن أهمية الفوز".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
تشافي: متفائل بانتصارنا على النصر.. وعفيف جاهز
سبق

أكد الإسباني تشافي مدرب فريق السد القطري، جاهزيتهم لمواجهة النصر وقال:" نحن سعداء بالتواجد في هذه المرحلة، ونحن جاهزون لهذه المنافسة، ولاشك أن المواجهة أمام النصر ستكون صعبة، فنحن نعرفه جيداً ونقدر حجم الصعوبات التي تنتظرنا في هذا اللقاء، لكني أشعر بالتفاؤل لأننا سنخوض المباراة على ملعبنا ووسط جمهورنا وسندافع عن حظوظنا في التأهل".

وأضاف: بدأنا الموسم بصورة جيدة للغاية، وأنا سعيد بالمستوى الذي يقدمه الفريق، وقد حضرنا لهذه المواجهة بطموحات كبيرة ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في تحقيق الفوز الذي يمنحنا بطاقة التأهل والعبور للدور قبل النهائي".

وأكد تشافي جاهزية أكرم عفيف للمباراة وقال:" هدفي هو الفوز بدوري الأبطال، وجئت لقطر من أجل الفوز للبطولات مع السد كلاعب ومدرب، وقد تحدثت مع اللاعبين عن أهمية الفوز".

15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441
09:38 PM

تشافي: متفائل بانتصارنا على النصر.. وعفيف جاهز

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدوحة
15
7,918

أكد الإسباني تشافي مدرب فريق السد القطري، جاهزيتهم لمواجهة النصر وقال:" نحن سعداء بالتواجد في هذه المرحلة، ونحن جاهزون لهذه المنافسة، ولاشك أن المواجهة أمام النصر ستكون صعبة، فنحن نعرفه جيداً ونقدر حجم الصعوبات التي تنتظرنا في هذا اللقاء، لكني أشعر بالتفاؤل لأننا سنخوض المباراة على ملعبنا ووسط جمهورنا وسندافع عن حظوظنا في التأهل".

وأضاف: بدأنا الموسم بصورة جيدة للغاية، وأنا سعيد بالمستوى الذي يقدمه الفريق، وقد حضرنا لهذه المواجهة بطموحات كبيرة ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في تحقيق الفوز الذي يمنحنا بطاقة التأهل والعبور للدور قبل النهائي".

وأكد تشافي جاهزية أكرم عفيف للمباراة وقال:" هدفي هو الفوز بدوري الأبطال، وجئت لقطر من أجل الفوز للبطولات مع السد كلاعب ومدرب، وقد تحدثت مع اللاعبين عن أهمية الفوز".

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,521
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,838
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,763
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,276

كاريكاتير

السعودة الوهمية

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة