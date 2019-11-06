"هلال الباحة" ينظم حملة للتبرع بالدم

بمشاركة 60 مسعفاً

نظّم فرع هيئة الهلال الأحمر بالباحة، ممثلاً في إدارة التطوع، فعالية "دمك حياة لغيرك " بموافقة مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة خالد بن محمد الغامدي، وبحضور مدير التطوع بالمنطقة.

وقال المتحدث الرسمي لهلال الباحة عماد منسي الزهراني، إن تنفيذ الحملة تم ببنك الدم وبهو مستشفى الأمير مشاري ببلجرشي للتبرع بالدم، وإقامة أركان توعوية لزوار المستشفى والمراجعين؛ إيماناً بأهمية المشاركة بالتبرع بالدم والاطلاع على جهود هيئة الهلال الأحمر بالخدمة الإسعافية والتوعية والتثقيف، وشرح لتطبيق "أسعفني" بالهواتف الذكية، وطرق طلب الخدمة الإسعافية، وبرنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية.

وتابع الزهراني: شارك بالحملة ٦٠ من المسعفين العاملين بالهيئة، إضافة إلى الفِرَق التطوعية في فرع الهيئة بمنطقة الباحة سواء الرجالية أو النسائية، وعملت الحملة على استقطاب العامة من المدنيين للتبرع في الأماكن العامة عن طريق الإعلانات وتوزيع المنشورات.‏‫