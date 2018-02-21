إجراء مباحثات بين "الغفيص" ووزير الإصلاح الإداري السوداني

على هامش الدورة الرابعة لوزراء عمل "التعاون الإسلامي" بجدة

التقى وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص؛ وزير العمل والإصلاح الإداري السوداني أحمد بابكر أحمد نهار؛ والوفد المرافق له، على هامش الدورة الرابعة لوزراء العمل في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في محافظة جدة.

شهد اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في عدد من المجالات، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم البلدين.

ورحب "الغفيص"؛ بـ "بابكر"، والوفد المرافق له، مؤكداً عمق العلاقة التي تجمع البلدين في عدد من المسارات الحضارية والتنموية.

حضر اللقاء نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن صالح الحميدان.