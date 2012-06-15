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وزير التعليم ينعى مدير جامعة الطائف الأسبق: كان رجلاً وطنياً وقائداً مخلصاً

آل الشيخ: فقدنا برحيله قامةً علميةً وعمليةً أسهمت في بناء منظومة التعليم

نعى وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ -قبل قليل- مدير جامعة الطائف الأسبق د. #عبدالإله_باناجه.

وقال وزير التعليم، عبر حسابه، في "تويتر": رحم الله الدكتور #عبدالإله_باناجه مدير جامعة الطائف الأسبق، كان رجلاً وطنياً وقائداً مخلصاً، خدم وطنه وقدّم الكثير، وفقدنا برحيله قامةً علميةً وعمليةً أسهمت في بناء منظومة التعليم.. أتقدم بخالص العزاء والمواساة لذويه ولإخوانه وأخواته وأصدقائه ومحبيه.

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وزير التعليم ينعى مدير جامعة الطائف الأسبق: كان رجلاً وطنياً وقائداً مخلصاً
سبق

نعى وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ -قبل قليل- مدير جامعة الطائف الأسبق د. #عبدالإله_باناجه.

وقال وزير التعليم، عبر حسابه، في "تويتر": رحم الله الدكتور #عبدالإله_باناجه مدير جامعة الطائف الأسبق، كان رجلاً وطنياً وقائداً مخلصاً، خدم وطنه وقدّم الكثير، وفقدنا برحيله قامةً علميةً وعمليةً أسهمت في بناء منظومة التعليم.. أتقدم بخالص العزاء والمواساة لذويه ولإخوانه وأخواته وأصدقائه ومحبيه.

15 يونيو 2019 - 12 شوّال 1440
11:07 AM

وزير التعليم ينعى مدير جامعة الطائف الأسبق: كان رجلاً وطنياً وقائداً مخلصاً

آل الشيخ: فقدنا برحيله قامةً علميةً وعمليةً أسهمت في بناء منظومة التعليم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,062

نعى وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ -قبل قليل- مدير جامعة الطائف الأسبق د. #عبدالإله_باناجه.

وقال وزير التعليم، عبر حسابه، في "تويتر": رحم الله الدكتور #عبدالإله_باناجه مدير جامعة الطائف الأسبق، كان رجلاً وطنياً وقائداً مخلصاً، خدم وطنه وقدّم الكثير، وفقدنا برحيله قامةً علميةً وعمليةً أسهمت في بناء منظومة التعليم.. أتقدم بخالص العزاء والمواساة لذويه ولإخوانه وأخواته وأصدقائه ومحبيه.

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