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"ترامب" يعلن الطوارئ في تكساس بسبب العاصفتَيْن الاستوائيتَيْن "ماركو" و"لورا"

لتنسيق جهود الإغاثة بين الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية لحماية الأرواح والممتلكات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين حالة الطوارئ في ولاية تكساس بسبب العاصفتَيْن الاستوائيتَيْن "ماركو" و"لورا"، اللتين ضربتا المنطقة، وفقًا لـ"سبوتنيك".

وتفصيلاً، يخول قرار الرئيس وزارة الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) تنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الطوارئ لإنقاذ الأرواح، وحماية الممتلكات، وحماية الصحة، والسلامة العامة.

يُشار إلى أن المركز الفيدرالي سيغطي 75 % من تكلفة التعامل مع الكارثة، كما في معظم الحالات الشبيهة.

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"ترامب" يعلن الطوارئ في تكساس بسبب العاصفتَيْن الاستوائيتَيْن "ماركو" و"لورا"
سبق

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين حالة الطوارئ في ولاية تكساس بسبب العاصفتَيْن الاستوائيتَيْن "ماركو" و"لورا"، اللتين ضربتا المنطقة، وفقًا لـ"سبوتنيك".

وتفصيلاً، يخول قرار الرئيس وزارة الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) تنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الطوارئ لإنقاذ الأرواح، وحماية الممتلكات، وحماية الصحة، والسلامة العامة.

يُشار إلى أن المركز الفيدرالي سيغطي 75 % من تكلفة التعامل مع الكارثة، كما في معظم الحالات الشبيهة.

25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442
12:04 AM

"ترامب" يعلن الطوارئ في تكساس بسبب العاصفتَيْن الاستوائيتَيْن "ماركو" و"لورا"

لتنسيق جهود الإغاثة بين الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية لحماية الأرواح والممتلكات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين حالة الطوارئ في ولاية تكساس بسبب العاصفتَيْن الاستوائيتَيْن "ماركو" و"لورا"، اللتين ضربتا المنطقة، وفقًا لـ"سبوتنيك".

وتفصيلاً، يخول قرار الرئيس وزارة الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) تنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الطوارئ لإنقاذ الأرواح، وحماية الممتلكات، وحماية الصحة، والسلامة العامة.

يُشار إلى أن المركز الفيدرالي سيغطي 75 % من تكلفة التعامل مع الكارثة، كما في معظم الحالات الشبيهة.

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