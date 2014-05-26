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أمانة الشرقية تغلق 5 منشآت لعدم التقيد بالإجراءات الوقائية

حررت 80 مخالفة بعد تنفيذ 1660 جولة رقابية في المنطقة

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1657 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة؛ مما أسفر عن إغلاق 5 منشآت مخالفة، وتحرير 83 مخالفة لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية وتطبيق "توكلنا".

جاء ذلك ضمن جهودها في تكثيف الرقابة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا".

وتَلَقّت الأمانة 24 بلاغًا عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا؛ وذلك عبر مركز 940.

وأكدت استمرار جولاتها الرقابية، ورصد المخالفات وإغلاق المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بـ"كورونا المستجد"، والتكدس في الأسواق، إضافة لعدم التزامها بإبراز تطبيق "توكلنا"، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" بجميع مدن ومحافظات المنطقة.

وشددت أمانة الشرقية على عدم التهاون في إغلاق المنشآت المخالفة تحقيقًا للسلامة العامة، ودعت إلى ضرورة الإبلاغ عن مخالفات المنشآت التي لم تتقيد بالإجراءات الاحترازية، عبر مركز البلاغات لمعالجتها.

أمانة المنطقة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة الشرقية تغلق 5 منشآت لعدم التقيد بالإجراءات الوقائية
سبق

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1657 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة؛ مما أسفر عن إغلاق 5 منشآت مخالفة، وتحرير 83 مخالفة لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية وتطبيق "توكلنا".

جاء ذلك ضمن جهودها في تكثيف الرقابة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا".

وتَلَقّت الأمانة 24 بلاغًا عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا؛ وذلك عبر مركز 940.

وأكدت استمرار جولاتها الرقابية، ورصد المخالفات وإغلاق المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بـ"كورونا المستجد"، والتكدس في الأسواق، إضافة لعدم التزامها بإبراز تطبيق "توكلنا"، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" بجميع مدن ومحافظات المنطقة.

وشددت أمانة الشرقية على عدم التهاون في إغلاق المنشآت المخالفة تحقيقًا للسلامة العامة، ودعت إلى ضرورة الإبلاغ عن مخالفات المنشآت التي لم تتقيد بالإجراءات الاحترازية، عبر مركز البلاغات لمعالجتها.

25 مايو 2021 - 13 شوّال 1442
02:18 PM

أمانة الشرقية تغلق 5 منشآت لعدم التقيد بالإجراءات الوقائية

حررت 80 مخالفة بعد تنفيذ 1660 جولة رقابية في المنطقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1657 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة؛ مما أسفر عن إغلاق 5 منشآت مخالفة، وتحرير 83 مخالفة لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية وتطبيق "توكلنا".

جاء ذلك ضمن جهودها في تكثيف الرقابة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا".

وتَلَقّت الأمانة 24 بلاغًا عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا؛ وذلك عبر مركز 940.

وأكدت استمرار جولاتها الرقابية، ورصد المخالفات وإغلاق المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بـ"كورونا المستجد"، والتكدس في الأسواق، إضافة لعدم التزامها بإبراز تطبيق "توكلنا"، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" بجميع مدن ومحافظات المنطقة.

وشددت أمانة الشرقية على عدم التهاون في إغلاق المنشآت المخالفة تحقيقًا للسلامة العامة، ودعت إلى ضرورة الإبلاغ عن مخالفات المنشآت التي لم تتقيد بالإجراءات الاحترازية، عبر مركز البلاغات لمعالجتها.

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