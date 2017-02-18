"التحالف" يؤكد: تدمير 13 آلية عسكرية وخسائر بشرية بصفوف الحوثيين في مأرب وحجة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 18 استهدافًا ضد مليشيا الحوثي في مأرب وحجة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأكد "التحالف" تدمير 13 آلية عسكرية وخسائر بشرية بصفوف الحوثيين في مأرب وحجة.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 18 استهدافًا ضد مليشيا الحوثي في مأرب وحجة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأكد "التحالف" تدمير 13 آلية عسكرية وخسائر بشرية بصفوف الحوثيين في مأرب وحجة.تحالف دعم الشرعية في اليمن المملكة العربية السعودية ميليشيات الحوثي الإرهابية
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 18 استهدافًا ضد مليشيا الحوثي في مأرب وحجة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأكد "التحالف" تدمير 13 آلية عسكرية وخسائر بشرية بصفوف الحوثيين في مأرب وحجة.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 18 استهدافًا ضد مليشيا الحوثي في مأرب وحجة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأكد "التحالف" تدمير 13 آلية عسكرية وخسائر بشرية بصفوف الحوثيين في مأرب وحجة.