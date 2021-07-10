شاهد.. "الشؤون التطويرية النسائية" تؤكد استعداد منسوباتها لاستقبال موسم الحج

بالتنظيم ومضاعفة مرات التعقيم وتسهيل الحركة بما يحقق التباعد الجسدي

أعلنت وكيل الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية، الدكتورة العنود بنت خالد العبود، اكتمال جاهزية وكالتها التطويرية والوكالتين المساعدتين لها، من حيث الخدمات المتفق تقديمها لحجاج الموسم الاستثنائي العظيم، والتي تهدف إلى حصولهم على أفضل وأرقى الخدمات خلال أداء نسكهم المبارك في حج 1442هـ.

وقالت: إن منسوبات الوكالة التطويرية والوكالات المساعدة والإدارات الميدانية والإدارية التابعة لهن، على أتم الاستعداد والكفاءة والمهنية والحرفية العالية، جراء ما تم تقديمه لهن من خطط تطويرية وبرامج قيمة ومبادرات رائدة مع الجهات المشاركة، والتي أسهمت بشكل فاعل في تحسين وتهيئة نفوسهن وأدائهن لاستقبال الحدث الموسمي الرباني العظيم.

مع التشديد في اتخاذ كل التدابير اللازمة وتطبيق أعلى المعايير الاحترازية، والبروتوكولات الصحية المتفق عليها من قِبَل ولاة الأمر -حفظهم الله- ليتسنى لقاصدات بيت الله الحرام أداء شعائرهن في بيئة آمنة وصحية.

وأضافت: لذا تم تجهيز كوادر ومنسوبات "الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال النسائية، والإدارة العامة للمراجعة الداخلية النسائية، ووحدة العمليات النسائية، وإدارة تمكين المرأة، ووحدة التشريفات" إضافة لوحدة المبادرات وتضم نحو 79 موظفة.

وأعلنت الوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية، الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي، عن عدد المنسوبات المؤهلات بوكالتها في الإدارة العامة للشؤون الإدارية والتخطيط والتميز المؤسسي والتقنية النسائية وفي الإدارة العامة للشؤون الخدمية النسائية بما يزيد على ٢٣٨ موظفة.

وأما الوكيل المساعدة للشؤون التوجيهية والعلمية النسائية، الدكتورة نورة بنت هليل الذويبي، فقد أعلنت عن عدد منسوبات وكالتها الذي تجاوز ٢٧٢ موظفة، في الإدارة العامة للشؤون العلمية والفكرية النسائية، وفي الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية النسائية.

وتَمثلت جهود الوكالات ميدانيًّا في: "العناية بالمصليات وتنظيمها ومضاعفة مرات تعقيمها، وتكثيف عدد الموظفات على الأبواب وفي الممرات والساحات الخارجية؛ تسهيلًا لحركة تفويج القاصدات إليها، مع تحقيق التباعد فيما بينهن، وتهيئة مصليات ذوات الإعاقة، وتذليل كل الصعوبات التي قد تواجههن أثناء الدخول أو الخروج من المسجد الحرام".

يُذكر أن الجهود المبذولة من منسوبات الوكالة التطويرية للشؤون النسائية والذي يربو عددهن على أكثر من 589 موظفة؛ تأتي مترجمةً لمنظومة التوجيهات السديدة للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، والتي تتواءم مع كل ما تدعو إليه رسالة الحرمين الشريفين المباركة للعالمين في الرؤية الطموحة للمملكة 2030م.