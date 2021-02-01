شاهد.. هيبة وشموخ "جبل عفف" في الجنوب الشرقي لمحافظة الليث

يتميز بمساحات خضراء وكهوف.. ومطالبات للسياحة والطرق والجامعات

يقف " جبل عفف " شامخاً وشاهداً على التاريخ بارتفاع يصل إلى 3000 متر عن سطح البحر، ويعد من أهم المعالم السياحية لما يتميز به من توفر المساحات الخضراء والكهوف والنقوش منذ مئات السنين وبعض المزارع، كما يتميز بانخفاض في درجات الحرارة يصل إلى 18 درجة مئوية في النهار.

ويعد "جبل عفف" أحد أهم الجبال في الحجاز، وقد تردد اسمه كثيراً في معاجم البلدان والأماكن والمواضع والقبائل، وأطلق عليه أحد الباحثين لقب "سلطان جبال الخبت وتهامة".

ويقول المواطن هلال الهلالي: "جبل عفف هو أحد جبال الحجاز التي تشكل الدرع العربي الذي يفصل بين إقليم تهامة وإقليم نجد، ويبعد عن شواطئ البحر الأحمر قرابة 30 كيلو متر تقريباً، ويقع في منطقة مكة المكرمة جنوب شرق محافظة الليث وشمال شرق محافظة أضم، وتستوطنه بعض قبيلة (بنو هلال) المطلة على بلاد قبيلة كنانة".

وأضاف: "يتميز جبل عفف بصخوره الصلبة ذات اللون الأبيض المائل للفضي، ويوجد في قمته بعض المزارع والمساحات الخضراء، والمناظر الخلابة، كما أن له إطلالة على البحر الأحمر، ويتمتع زائره في فصل الصيف بأجواء رائعة ومعتدلة، ويحمل الجبل في جنباته آثاراً نادرة للعصور السابقة ونقوشاً أثرية".

وانتقد "الهلالي" غياب الجامعات و"هيئة السياحة" عن البحث في تلك النقوش ومدلولاتها التاريخية وفي إرث الجزيرة العربية التاريخي بشكل عام.

وناشد "الهلالي" وزارة الطرق بفتح طريق الجبل ليسهل على زوار المنطقة الوصول لقمته والاستمتاع بالطبيعة الخلابة الموجودة فيه.

كما ناشد وزارة السياحة بتشكيل فريق لزيارة الجبل والوقوف على مناظره الطبيعية الخلابة، مما يجعله مقصداً سياحياً في المستقبل القريب.



