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كوريا الجنوبية: 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال الساعات الـ 24 الماضية

أعلنت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، تسجيل 43 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الساعات الـ 24 الماضية، من بينها 30 تمت الإصابة بها على المستوى المحلي.

وهذه هي أعلى حصيلة إصابات محلية يومية خلال 16 يوما، وتم تسجيل الإصابات الـ 13 المتبقية بين وافدين من الخارج.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 14562 بينما تم تسجيل حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا لترتفع حصيلة الوفيات إلى 304 وفيات، وفقاً لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

فيروس كورونا الجديد

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كوريا الجنوبية: 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

أعلنت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، تسجيل 43 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الساعات الـ 24 الماضية، من بينها 30 تمت الإصابة بها على المستوى المحلي.

وهذه هي أعلى حصيلة إصابات محلية يومية خلال 16 يوما، وتم تسجيل الإصابات الـ 13 المتبقية بين وافدين من الخارج.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 14562 بينما تم تسجيل حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا لترتفع حصيلة الوفيات إلى 304 وفيات، وفقاً لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

08 أغسطس 2020 - 18 ذو الحجة 1441
10:14 AM

كوريا الجنوبية: 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال الساعات الـ 24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، تسجيل 43 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الساعات الـ 24 الماضية، من بينها 30 تمت الإصابة بها على المستوى المحلي.

وهذه هي أعلى حصيلة إصابات محلية يومية خلال 16 يوما، وتم تسجيل الإصابات الـ 13 المتبقية بين وافدين من الخارج.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 14562 بينما تم تسجيل حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا لترتفع حصيلة الوفيات إلى 304 وفيات، وفقاً لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

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