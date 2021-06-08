نفذت وزارة النقل خلال شهر مايو الماضي عددًا من الأعمال والمشروعات على الطرق التابعة لها في مناطق المملكة، بهدف رفع مستوى السلامة فيها، وذلك من خلال فحص وتحديد الاحتياجات وفق العديد من الإجراءات والدراسات والاختبارات. وعملت الوزارة على تنفيذ مشروعات من شأنها رفع مستوى السلامة على الطرق، منها تحسين (3) تقاطعات، وتنفيذ أعمال تركيب حواجز خرسانية بطول (24.4) كيلومتراً، وتنفيذ أعمال الحواجز المعدنية بطول (67) كيلومتراً، وتركيب وصيانة اللوحات التحذيرية والإرشادية بعدد (333) لوحة، إضافة إلى العيون الأرضية (عيون القطط) في أكتاف الطرق بعدد (30,983) وحدة، وتنفيذ أعمال دهانات الطرق بأطوال (44) كيلومترًا، إضافة إلى تنفيذ أعمال الحواجز الدورانية بطول (4,3) كيلومترات. جدير بالذكر أن وزارة النقل تحرص على تنفيذ أعمالها بأعلى معايير السلامة والجودة، وضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية للوزارة لإنجاز المشروعات كافة ومواجهة جميع التحديات، تعزيزًا لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، تحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.

تحسين تقاطعات وتركيب حواجز.. "النقل" تنفذ العديد من أعمال السلامة خلال مايو وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-06-08 نفذت وزارة النقل خلال شهر مايو الماضي عددًا من الأعمال والمشروعات على الطرق التابعة لها في مناطق المملكة، بهدف رفع مستوى السلامة فيها، وذلك من خلال فحص وتحديد الاحتياجات وفق العديد من الإجراءات والدراسات والاختبارات.



وعملت الوزارة على تنفيذ مشروعات من شأنها رفع مستوى السلامة على الطرق، منها تحسين (3) تقاطعات، وتنفيذ أعمال تركيب حواجز خرسانية بطول (24.4) كيلومتراً، وتنفيذ أعمال الحواجز المعدنية بطول (67) كيلومتراً، وتركيب وصيانة اللوحات التحذيرية والإرشادية بعدد (333) لوحة، إضافة إلى العيون الأرضية (عيون القطط) في أكتاف الطرق بعدد (30,983) وحدة، وتنفيذ أعمال دهانات الطرق بأطوال (44) كيلومترًا، إضافة إلى تنفيذ أعمال الحواجز الدورانية بطول (4,3) كيلومترات.



جدير بالذكر أن وزارة النقل تحرص على تنفيذ أعمالها بأعلى معايير السلامة والجودة، وضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية للوزارة لإنجاز المشروعات كافة ومواجهة جميع التحديات، تعزيزًا لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، تحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.

08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442 04:19 PM

تحسين تقاطعات وتركيب حواجز.. "النقل" تنفذ العديد من أعمال السلامة خلال مايو إضافة إلى صيانة اللوحات التحذيرية والإرشادية و"عيون القطط" و"الدهانات"





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نفذت وزارة النقل خلال شهر مايو الماضي عددًا من الأعمال والمشروعات على الطرق التابعة لها في مناطق المملكة، بهدف رفع مستوى السلامة فيها، وذلك من خلال فحص وتحديد الاحتياجات وفق العديد من الإجراءات والدراسات والاختبارات.



وعملت الوزارة على تنفيذ مشروعات من شأنها رفع مستوى السلامة على الطرق، منها تحسين (3) تقاطعات، وتنفيذ أعمال تركيب حواجز خرسانية بطول (24.4) كيلومتراً، وتنفيذ أعمال الحواجز المعدنية بطول (67) كيلومتراً، وتركيب وصيانة اللوحات التحذيرية والإرشادية بعدد (333) لوحة، إضافة إلى العيون الأرضية (عيون القطط) في أكتاف الطرق بعدد (30,983) وحدة، وتنفيذ أعمال دهانات الطرق بأطوال (44) كيلومترًا، إضافة إلى تنفيذ أعمال الحواجز الدورانية بطول (4,3) كيلومترات.



جدير بالذكر أن وزارة النقل تحرص على تنفيذ أعمالها بأعلى معايير السلامة والجودة، وضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية للوزارة لإنجاز المشروعات كافة ومواجهة جميع التحديات، تعزيزًا لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، تحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.