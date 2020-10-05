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مدير "تعليم الجوف": المعلم أساس التنمية وعليه مهمة التثقيف وغرس القيم

"الغامدي": هو اللبنة الأساسية في بناء حضارات الأمم وصانع ملامح التقدم لها

قال المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي؛ إن المعلم هو صانع الأجيال، وباني شخصيات النشء بما يزرعه فيهم من أخلاق حميدة وقيم وقيادة ومسؤولية، مشيراً إلى أن المعلم هو مَن يُفتح عيون النشء على حبّ الوطن ليكونوا قادة صالحين وشخصيات قادرة على نفع هذا الوطن والاستثمار فيه.

وأضاف الغامدي؛ أن المعلم هو أساس التنمية والنهضة ومن دونه لا يمكن أن يتقدم وطن أو ترتقي أمة؛ لذلك تأتي أهمية المعلم كونه مربياً للأجيال ومعلمهم بالعلم النافع ليصبحوا بناة المستقبل، مؤكداً أن المعلم هو محور وأساس العملية التعليمية لبناء جيل يرتقي بوطننا نحو رؤيته الطموحة 2030 التي أقرّها سيدي خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- التي أعدّها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- لتحقيق الأهداف التعليمية باستخدام التقنية الحديثة متزامناً مع الأحداث الحالية التي يشهدها العالم بسبب جائحة "كورونا".

وأشار إلى أن المعلم هو اللبنة الأساسية في بناء حضارات الأمم وصانع ملامح التقدم داخل أيّ بلد حيث لا يمكن لأي أمة إدراك التطور دون الاهتمام بالمعلم وتقديره وتكريمه، مبيناً أن العالم كله عرف قيمة المعلم وجعلوا له يوماً مخصصاً للاحتفال به وتكريمه في الخامس من أكتوبر من كل عام، حيث أصبح الاحتفال بهذا اليوم تقليداً دائماً من منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"؛ ليكون يوماً دولياً ليقوم المجتمع والطلبة والمؤسسات التعليمية بالإشادة بدور المعلم وبيان دوره الأساس في بناء المستقبل ونشر العلم.

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مدير "تعليم الجوف": المعلم أساس التنمية وعليه مهمة التثقيف وغرس القيم
سبق

قال المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي؛ إن المعلم هو صانع الأجيال، وباني شخصيات النشء بما يزرعه فيهم من أخلاق حميدة وقيم وقيادة ومسؤولية، مشيراً إلى أن المعلم هو مَن يُفتح عيون النشء على حبّ الوطن ليكونوا قادة صالحين وشخصيات قادرة على نفع هذا الوطن والاستثمار فيه.

وأضاف الغامدي؛ أن المعلم هو أساس التنمية والنهضة ومن دونه لا يمكن أن يتقدم وطن أو ترتقي أمة؛ لذلك تأتي أهمية المعلم كونه مربياً للأجيال ومعلمهم بالعلم النافع ليصبحوا بناة المستقبل، مؤكداً أن المعلم هو محور وأساس العملية التعليمية لبناء جيل يرتقي بوطننا نحو رؤيته الطموحة 2030 التي أقرّها سيدي خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- التي أعدّها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- لتحقيق الأهداف التعليمية باستخدام التقنية الحديثة متزامناً مع الأحداث الحالية التي يشهدها العالم بسبب جائحة "كورونا".

وأشار إلى أن المعلم هو اللبنة الأساسية في بناء حضارات الأمم وصانع ملامح التقدم داخل أيّ بلد حيث لا يمكن لأي أمة إدراك التطور دون الاهتمام بالمعلم وتقديره وتكريمه، مبيناً أن العالم كله عرف قيمة المعلم وجعلوا له يوماً مخصصاً للاحتفال به وتكريمه في الخامس من أكتوبر من كل عام، حيث أصبح الاحتفال بهذا اليوم تقليداً دائماً من منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"؛ ليكون يوماً دولياً ليقوم المجتمع والطلبة والمؤسسات التعليمية بالإشادة بدور المعلم وبيان دوره الأساس في بناء المستقبل ونشر العلم.

05 أكتوبر 2020 - 18 صفر 1442
11:03 AM

مدير "تعليم الجوف": المعلم أساس التنمية وعليه مهمة التثقيف وغرس القيم

"الغامدي": هو اللبنة الأساسية في بناء حضارات الأمم وصانع ملامح التقدم لها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
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قال المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي؛ إن المعلم هو صانع الأجيال، وباني شخصيات النشء بما يزرعه فيهم من أخلاق حميدة وقيم وقيادة ومسؤولية، مشيراً إلى أن المعلم هو مَن يُفتح عيون النشء على حبّ الوطن ليكونوا قادة صالحين وشخصيات قادرة على نفع هذا الوطن والاستثمار فيه.

وأضاف الغامدي؛ أن المعلم هو أساس التنمية والنهضة ومن دونه لا يمكن أن يتقدم وطن أو ترتقي أمة؛ لذلك تأتي أهمية المعلم كونه مربياً للأجيال ومعلمهم بالعلم النافع ليصبحوا بناة المستقبل، مؤكداً أن المعلم هو محور وأساس العملية التعليمية لبناء جيل يرتقي بوطننا نحو رؤيته الطموحة 2030 التي أقرّها سيدي خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- التي أعدّها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- لتحقيق الأهداف التعليمية باستخدام التقنية الحديثة متزامناً مع الأحداث الحالية التي يشهدها العالم بسبب جائحة "كورونا".

وأشار إلى أن المعلم هو اللبنة الأساسية في بناء حضارات الأمم وصانع ملامح التقدم داخل أيّ بلد حيث لا يمكن لأي أمة إدراك التطور دون الاهتمام بالمعلم وتقديره وتكريمه، مبيناً أن العالم كله عرف قيمة المعلم وجعلوا له يوماً مخصصاً للاحتفال به وتكريمه في الخامس من أكتوبر من كل عام، حيث أصبح الاحتفال بهذا اليوم تقليداً دائماً من منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"؛ ليكون يوماً دولياً ليقوم المجتمع والطلبة والمؤسسات التعليمية بالإشادة بدور المعلم وبيان دوره الأساس في بناء المستقبل ونشر العلم.

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