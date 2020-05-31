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نعود بحذر.. اليوم يبدأ تمديد التجوّل لـ 8 مساءً بالمناطق ماعدا مكة

حضور الموظفين للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص

يبدأ اليوم الأحد ۸ شوال، سريان قرار وزارة الداخلية بتمديد فترة السماح بالتجوّل في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرّمة والأحياء المعزولة صحياً، من الساعة السادسة صباحاً حتى الثامنة مساءً، فيما سيكون التجوّل في مدينة مكة المكرّمة من الساعة السادسة صباحاً حتى الثالثة مساءً، حتى نهاية يوم السبت ۲۸ شوال الجاري.

ويشمل القرار استمرار السماح بممارسة رياضة المشي داخل الأحياء السكنية أثناء فترة منع التجوّل مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة والتباعد الاجتماعي، واستمرار إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المسجد الحرام وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها حالياً، وإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، ما عدا المساجد في مدينة مكة المكرّمة والأحياء المعزولة صحياً، وذلك وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير "البروتوكولات الوقائية" المحدّدة.

ويشهد اليوم حضور الموظفين للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، والعودة إلى ممارسة أنشطتها المكتبية وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير "البروتوكولات الوقائية" المحدّدة لذلك، مع السماح بالتنقل بين المناطق والمدن في المملكة بالرحلات الجوية ووسائل المواصلات المختلفة، وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة التي تحدّدها الجهات المختصة، إضافة إلى الاستمرار في السماح بالسيارة الخاصة داخل المملكة أثناء فترة عدم منع التجوّل.

أيضاً يتضمن فتح الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي، واستمرار فتح أنشطة محال تجارة الجملة والتجزئة والمراكز التجارية (المولات)، إضافة إلى الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة، وذلك وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير "البروتوكولات الوقائية" المحددة.

بدورها، أكّدت "وزارة الداخلية" أن الأنشطة والتعاملات كافة تخضع في المواقع التجارية والأماكن العامة وفي جميع الأوقات؛ للتباعد الاجتماعي والتعليمات الصحية والإجراءات الاحترازية والتدابير "البروتوكولات المعلنة، مع استمرار منع الأنشطة كافة التي لا تحقق التباعد الجسدي، مثل: صالونات التجميل، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية.

وشدّدت على منع التجمعات للأغراض الاجتماعية لأكثر من خمسين شخصاً، مثل: مناسبات الأفراح، ومجالس العزاء ونحوها، لافتة إلى أن مسؤولية الجميع هي حماية الفئات الأعلى خطراً من الإصابة، خاصة كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة وأمراض تنفسية.

السماح بالتجول فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نعود بحذر.. اليوم يبدأ تمديد التجوّل لـ 8 مساءً بالمناطق ماعدا مكة
سبق

يبدأ اليوم الأحد ۸ شوال، سريان قرار وزارة الداخلية بتمديد فترة السماح بالتجوّل في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرّمة والأحياء المعزولة صحياً، من الساعة السادسة صباحاً حتى الثامنة مساءً، فيما سيكون التجوّل في مدينة مكة المكرّمة من الساعة السادسة صباحاً حتى الثالثة مساءً، حتى نهاية يوم السبت ۲۸ شوال الجاري.

ويشمل القرار استمرار السماح بممارسة رياضة المشي داخل الأحياء السكنية أثناء فترة منع التجوّل مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة والتباعد الاجتماعي، واستمرار إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المسجد الحرام وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها حالياً، وإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، ما عدا المساجد في مدينة مكة المكرّمة والأحياء المعزولة صحياً، وذلك وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير "البروتوكولات الوقائية" المحدّدة.

ويشهد اليوم حضور الموظفين للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، والعودة إلى ممارسة أنشطتها المكتبية وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير "البروتوكولات الوقائية" المحدّدة لذلك، مع السماح بالتنقل بين المناطق والمدن في المملكة بالرحلات الجوية ووسائل المواصلات المختلفة، وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة التي تحدّدها الجهات المختصة، إضافة إلى الاستمرار في السماح بالسيارة الخاصة داخل المملكة أثناء فترة عدم منع التجوّل.

أيضاً يتضمن فتح الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي، واستمرار فتح أنشطة محال تجارة الجملة والتجزئة والمراكز التجارية (المولات)، إضافة إلى الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة، وذلك وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير "البروتوكولات الوقائية" المحددة.

بدورها، أكّدت "وزارة الداخلية" أن الأنشطة والتعاملات كافة تخضع في المواقع التجارية والأماكن العامة وفي جميع الأوقات؛ للتباعد الاجتماعي والتعليمات الصحية والإجراءات الاحترازية والتدابير "البروتوكولات المعلنة، مع استمرار منع الأنشطة كافة التي لا تحقق التباعد الجسدي، مثل: صالونات التجميل، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية.

وشدّدت على منع التجمعات للأغراض الاجتماعية لأكثر من خمسين شخصاً، مثل: مناسبات الأفراح، ومجالس العزاء ونحوها، لافتة إلى أن مسؤولية الجميع هي حماية الفئات الأعلى خطراً من الإصابة، خاصة كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة وأمراض تنفسية.

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
09:00 AM

نعود بحذر.. اليوم يبدأ تمديد التجوّل لـ 8 مساءً بالمناطق ماعدا مكة

حضور الموظفين للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص

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فهد الغبيوي - الرياض
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يبدأ اليوم الأحد ۸ شوال، سريان قرار وزارة الداخلية بتمديد فترة السماح بالتجوّل في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرّمة والأحياء المعزولة صحياً، من الساعة السادسة صباحاً حتى الثامنة مساءً، فيما سيكون التجوّل في مدينة مكة المكرّمة من الساعة السادسة صباحاً حتى الثالثة مساءً، حتى نهاية يوم السبت ۲۸ شوال الجاري.

ويشمل القرار استمرار السماح بممارسة رياضة المشي داخل الأحياء السكنية أثناء فترة منع التجوّل مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة والتباعد الاجتماعي، واستمرار إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المسجد الحرام وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها حالياً، وإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، ما عدا المساجد في مدينة مكة المكرّمة والأحياء المعزولة صحياً، وذلك وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير "البروتوكولات الوقائية" المحدّدة.

ويشهد اليوم حضور الموظفين للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، والعودة إلى ممارسة أنشطتها المكتبية وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير "البروتوكولات الوقائية" المحدّدة لذلك، مع السماح بالتنقل بين المناطق والمدن في المملكة بالرحلات الجوية ووسائل المواصلات المختلفة، وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة التي تحدّدها الجهات المختصة، إضافة إلى الاستمرار في السماح بالسيارة الخاصة داخل المملكة أثناء فترة عدم منع التجوّل.

أيضاً يتضمن فتح الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي، واستمرار فتح أنشطة محال تجارة الجملة والتجزئة والمراكز التجارية (المولات)، إضافة إلى الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة، وذلك وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير "البروتوكولات الوقائية" المحددة.

بدورها، أكّدت "وزارة الداخلية" أن الأنشطة والتعاملات كافة تخضع في المواقع التجارية والأماكن العامة وفي جميع الأوقات؛ للتباعد الاجتماعي والتعليمات الصحية والإجراءات الاحترازية والتدابير "البروتوكولات المعلنة، مع استمرار منع الأنشطة كافة التي لا تحقق التباعد الجسدي، مثل: صالونات التجميل، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية.

وشدّدت على منع التجمعات للأغراض الاجتماعية لأكثر من خمسين شخصاً، مثل: مناسبات الأفراح، ومجالس العزاء ونحوها، لافتة إلى أن مسؤولية الجميع هي حماية الفئات الأعلى خطراً من الإصابة، خاصة كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة وأمراض تنفسية.

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