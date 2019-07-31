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"البيئة" تطور خدماتها الإلكترونية بأكثر من 10.4 ملايين ريال

بالتعاون مع شركة متخصصة في تقنية المعلومات لـ36 شهرًا

وقّع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، عقد "الخدمات الاستشارية لآليات العمل والخدمات الإلكترونية في وكالة الوزارة للزراعة"، مع شركة متخصصة في تقنية المعلومات، بقيمة إجمالية بلغت 10.495.800 ريال، وبمدة تنفيذ "36" شهرًا.

وأوضحت "البيئة" أن العقد يهدف إلى تطوير آليات العمل والخدمات الإلكترونية في وكالة الوزارة للزراعة، من خلال تقديم الخدمات الاستشارية والأفراد والموظفين والمواد، وجميع الأشياء اللازمة لتنفيذ الأعمال، وكذلك الخدمات المؤقتة والإضافية والتكميلية.

وقد أطلقت الوزارة سابقًا خطتها للتحول الرقمي وأتمتة إجراءات العمل، التي ستسهم في رفع كفاءة العمل، وتسهيل طلب الخدمات على المستفيدين، إضافة إلى تسريع الإجراءات بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيئة" تطور خدماتها الإلكترونية بأكثر من 10.4 ملايين ريال
سبق

وقّع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، عقد "الخدمات الاستشارية لآليات العمل والخدمات الإلكترونية في وكالة الوزارة للزراعة"، مع شركة متخصصة في تقنية المعلومات، بقيمة إجمالية بلغت 10.495.800 ريال، وبمدة تنفيذ "36" شهرًا.

وأوضحت "البيئة" أن العقد يهدف إلى تطوير آليات العمل والخدمات الإلكترونية في وكالة الوزارة للزراعة، من خلال تقديم الخدمات الاستشارية والأفراد والموظفين والمواد، وجميع الأشياء اللازمة لتنفيذ الأعمال، وكذلك الخدمات المؤقتة والإضافية والتكميلية.

وقد أطلقت الوزارة سابقًا خطتها للتحول الرقمي وأتمتة إجراءات العمل، التي ستسهم في رفع كفاءة العمل، وتسهيل طلب الخدمات على المستفيدين، إضافة إلى تسريع الإجراءات بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440
05:07 PM

"البيئة" تطور خدماتها الإلكترونية بأكثر من 10.4 ملايين ريال

بالتعاون مع شركة متخصصة في تقنية المعلومات لـ36 شهرًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، عقد "الخدمات الاستشارية لآليات العمل والخدمات الإلكترونية في وكالة الوزارة للزراعة"، مع شركة متخصصة في تقنية المعلومات، بقيمة إجمالية بلغت 10.495.800 ريال، وبمدة تنفيذ "36" شهرًا.

وأوضحت "البيئة" أن العقد يهدف إلى تطوير آليات العمل والخدمات الإلكترونية في وكالة الوزارة للزراعة، من خلال تقديم الخدمات الاستشارية والأفراد والموظفين والمواد، وجميع الأشياء اللازمة لتنفيذ الأعمال، وكذلك الخدمات المؤقتة والإضافية والتكميلية.

وقد أطلقت الوزارة سابقًا خطتها للتحول الرقمي وأتمتة إجراءات العمل، التي ستسهم في رفع كفاءة العمل، وتسهيل طلب الخدمات على المستفيدين، إضافة إلى تسريع الإجراءات بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

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بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
28,874
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,360
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,449
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,447

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