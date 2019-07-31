وقّع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، عقد "الخدمات الاستشارية لآليات العمل والخدمات الإلكترونية في وكالة الوزارة للزراعة"، مع شركة متخصصة في تقنية المعلومات، بقيمة إجمالية بلغت 10.495.800 ريال، وبمدة تنفيذ "36" شهرًا. وأوضحت "البيئة" أن العقد يهدف إلى تطوير آليات العمل والخدمات الإلكترونية في وكالة الوزارة للزراعة، من خلال تقديم الخدمات الاستشارية والأفراد والموظفين والمواد، وجميع الأشياء اللازمة لتنفيذ الأعمال، وكذلك الخدمات المؤقتة والإضافية والتكميلية. وقد أطلقت الوزارة سابقًا خطتها للتحول الرقمي وأتمتة إجراءات العمل، التي ستسهم في رفع كفاءة العمل، وتسهيل طلب الخدمات على المستفيدين، إضافة إلى تسريع الإجراءات بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

"البيئة" تطور خدماتها الإلكترونية بأكثر من 10.4 ملايين ريال وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-07-31 وقّع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، عقد "الخدمات الاستشارية لآليات العمل والخدمات الإلكترونية في وكالة الوزارة للزراعة"، مع شركة متخصصة في تقنية المعلومات، بقيمة إجمالية بلغت 10.495.800 ريال، وبمدة تنفيذ "36" شهرًا.



وأوضحت "البيئة" أن العقد يهدف إلى تطوير آليات العمل والخدمات الإلكترونية في وكالة الوزارة للزراعة، من خلال تقديم الخدمات الاستشارية والأفراد والموظفين والمواد، وجميع الأشياء اللازمة لتنفيذ الأعمال، وكذلك الخدمات المؤقتة والإضافية والتكميلية.



وقد أطلقت الوزارة سابقًا خطتها للتحول الرقمي وأتمتة إجراءات العمل، التي ستسهم في رفع كفاءة العمل، وتسهيل طلب الخدمات على المستفيدين، إضافة إلى تسريع الإجراءات بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440 05:07 PM

"البيئة" تطور خدماتها الإلكترونية بأكثر من 10.4 ملايين ريال بالتعاون مع شركة متخصصة في تقنية المعلومات لـ36 شهرًا





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وقّع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، عقد "الخدمات الاستشارية لآليات العمل والخدمات الإلكترونية في وكالة الوزارة للزراعة"، مع شركة متخصصة في تقنية المعلومات، بقيمة إجمالية بلغت 10.495.800 ريال، وبمدة تنفيذ "36" شهرًا.



وأوضحت "البيئة" أن العقد يهدف إلى تطوير آليات العمل والخدمات الإلكترونية في وكالة الوزارة للزراعة، من خلال تقديم الخدمات الاستشارية والأفراد والموظفين والمواد، وجميع الأشياء اللازمة لتنفيذ الأعمال، وكذلك الخدمات المؤقتة والإضافية والتكميلية.



وقد أطلقت الوزارة سابقًا خطتها للتحول الرقمي وأتمتة إجراءات العمل، التي ستسهم في رفع كفاءة العمل، وتسهيل طلب الخدمات على المستفيدين، إضافة إلى تسريع الإجراءات بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.