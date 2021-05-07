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مركز الملك سلمان يواصل توزيع كسوة عيد الفطر للأطفال الأيتام في لبنان

تشمل أبناء اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال لليوم الثالث على التوالي مشروع توزيع كسوة عيد الفطر المبارك للأطفال الأيتام من أبناء اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف في مدينتي طرابلس وزحلة ومنطقة ضبية شرق العاصمة اللبنانية بيروت.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع كسوة عيد الفطر المبارك في لبنان لعام 1442هـ، يستفيد منه 6.548 طفلاً.

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مركز الملك سلمان يواصل توزيع كسوة عيد الفطر للأطفال الأيتام في لبنان
سبق

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال لليوم الثالث على التوالي مشروع توزيع كسوة عيد الفطر المبارك للأطفال الأيتام من أبناء اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف في مدينتي طرابلس وزحلة ومنطقة ضبية شرق العاصمة اللبنانية بيروت.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع كسوة عيد الفطر المبارك في لبنان لعام 1442هـ، يستفيد منه 6.548 طفلاً.

07 مايو 2021 - 25 رمضان 1442
04:15 PM

مركز الملك سلمان يواصل توزيع كسوة عيد الفطر للأطفال الأيتام في لبنان

تشمل أبناء اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بيروت
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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال لليوم الثالث على التوالي مشروع توزيع كسوة عيد الفطر المبارك للأطفال الأيتام من أبناء اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف في مدينتي طرابلس وزحلة ومنطقة ضبية شرق العاصمة اللبنانية بيروت.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع كسوة عيد الفطر المبارك في لبنان لعام 1442هـ، يستفيد منه 6.548 طفلاً.

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