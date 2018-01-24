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سقوط قتلى إثر إطلاق نار بمصرف في فلوريدا

اعتقال منفِّذ الهجوم وعمره 21 عامًا

سبق – الرياض: أفادت تقارير إعلامية أمريكية اليوم الخميس بسقوط قتلى إثر إطلاق نار في مصرف في ولاية فلوريدا، حسب "العربية".

وأوردت المصادر أنه تم اعتقال منفِّذ إطلاق النار في فلوريدا، ويبلغ من العمر 21 عامًا.

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سقوط قتلى إثر إطلاق نار بمصرف في فلوريدا
سبق

سبق – الرياض: أفادت تقارير إعلامية أمريكية اليوم الخميس بسقوط قتلى إثر إطلاق نار في مصرف في ولاية فلوريدا، حسب "العربية".

وأوردت المصادر أنه تم اعتقال منفِّذ إطلاق النار في فلوريدا، ويبلغ من العمر 21 عامًا.

24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
01:46 AM

سقوط قتلى إثر إطلاق نار بمصرف في فلوريدا

اعتقال منفِّذ الهجوم وعمره 21 عامًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سبق – الرياض: أفادت تقارير إعلامية أمريكية اليوم الخميس بسقوط قتلى إثر إطلاق نار في مصرف في ولاية فلوريدا، حسب "العربية".

وأوردت المصادر أنه تم اعتقال منفِّذ إطلاق النار في فلوريدا، ويبلغ من العمر 21 عامًا.

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