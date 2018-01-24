سقوط قتلى إثر إطلاق نار بمصرف في فلوريدا

سبق – الرياض: أفادت تقارير إعلامية أمريكية اليوم الخميس بسقوط قتلى إثر إطلاق نار في مصرف في ولاية فلوريدا، حسب "العربية".
وأوردت المصادر أنه تم اعتقال منفِّذ إطلاق النار في فلوريدا، ويبلغ من العمر 21 عامًا.
سبق – الرياض: أفادت تقارير إعلامية أمريكية اليوم الخميس بسقوط قتلى إثر إطلاق نار في مصرف في ولاية فلوريدا، حسب "العربية".
وأوردت المصادر أنه تم اعتقال منفِّذ إطلاق النار في فلوريدا، ويبلغ من العمر 21 عامًا.
سبق – الرياض: أفادت تقارير إعلامية أمريكية اليوم الخميس بسقوط قتلى إثر إطلاق نار في مصرف في ولاية فلوريدا، حسب "العربية".
وأوردت المصادر أنه تم اعتقال منفِّذ إطلاق النار في فلوريدا، ويبلغ من العمر 21 عامًا.
سبق – الرياض: أفادت تقارير إعلامية أمريكية اليوم الخميس بسقوط قتلى إثر إطلاق نار في مصرف في ولاية فلوريدا، حسب "العربية".
وأوردت المصادر أنه تم اعتقال منفِّذ إطلاق النار في فلوريدا، ويبلغ من العمر 21 عامًا.