وأوردت المصادر أنه تم اعتقال منفِّذ إطلاق النار في فلوريدا، ويبلغ من العمر 21 عامًا.

سبق – الرياض: أفادت تقارير إعلامية أمريكية اليوم الخميس بسقوط قتلى إثر إطلاق نار في مصرف في ولاية فلوريدا، حسب "العربية".

سقوط قتلى إثر إطلاق نار بمصرف في فلوريدا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-01-24 سبق – الرياض: أفادت تقارير إعلامية أمريكية اليوم الخميس بسقوط قتلى إثر إطلاق نار في مصرف في ولاية فلوريدا، حسب "العربية". وأوردت المصادر أنه تم اعتقال منفِّذ إطلاق النار في فلوريدا، ويبلغ من العمر 21 عامًا.

24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440 01:46 AM

سقوط قتلى إثر إطلاق نار بمصرف في فلوريدا اعتقال منفِّذ الهجوم وعمره 21 عامًا





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سبق – الرياض: أفادت تقارير إعلامية أمريكية اليوم الخميس بسقوط قتلى إثر إطلاق نار في مصرف في ولاية فلوريدا، حسب "العربية".

وأوردت المصادر أنه تم اعتقال منفِّذ إطلاق النار في فلوريدا، ويبلغ من العمر 21 عامًا.