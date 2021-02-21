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"برنامج رصد ومراقبة الأغذية": نستهدف جمع وتحليل أكثر من 12 ألف عينة غذائية

يتم جمعها على كامل السلسلة الغذائية من مختلف مناطق المملكة إضافة إلى المنافذ الحدودية

دشّن البرنامج الوطني لرصد ومراقبة الأغذية خطته لعام 2021م، والتي يهدف فيها إلى تحليل أكثر من 12 ألف عينة غذائية، يتم جمعها على كامل السلسلة الغذائية من مختلف مناطق المملكة إضافة إلى المنافذ الحدودية.

جاء ذلك خلال ورشة أُقيمت يوم الثلاثاء الماضي في المبنى الرئيسي للهيئة العامة للغذاء والدواء بمدينة الرياض، شارك فيها ممثلون من الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الشؤون البلدية والإسكان، وأعضاء الفريق الفني المعني بمتابعة تنفيذ البرنامج في الجهات الحكومية المشاركة.

وجرى خلال الورشة استعراض خطة البرنامج الوطني لرصد ومراقبة الأغذية 2021م، وجهود الجهات الحكومية ذات العلاقة خلال تنفيذ البرنامج لعام 2020م، وأهم الفرص التطويرية للعام الحالي.

وتتضمن خطة البرنامج جمع وتحليل أكثر من 12 ألف عينة غذائية يتم جمعها على كامل السلسلة الغذائية من مختلف مناطق المملكة إضافة إلى المنافذ الحدودية، بهدف التأكد من مطابقة العينات للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة.

ويهدف البرنامج إلى التكامل ومواءمة الجهود والموارد المتعلقة بعمليات رصد ومراقبة الأغذية بشكل علمي حسب خطة مبنية على تقييم المخاطر للتأكد من سلامة الغذاء على كامل السلسة الغذائية، وذلك انطلاقاً للجهود المشتركة بين الجهات الرقابية المعنية بسلامة الغذاء في المملكة بهدف رفع مستوى سلامة الأغذية.

البرنامج الوطني لرصد ومراقبة الأغذية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"برنامج رصد ومراقبة الأغذية": نستهدف جمع وتحليل أكثر من 12 ألف عينة غذائية
سبق

دشّن البرنامج الوطني لرصد ومراقبة الأغذية خطته لعام 2021م، والتي يهدف فيها إلى تحليل أكثر من 12 ألف عينة غذائية، يتم جمعها على كامل السلسلة الغذائية من مختلف مناطق المملكة إضافة إلى المنافذ الحدودية.

جاء ذلك خلال ورشة أُقيمت يوم الثلاثاء الماضي في المبنى الرئيسي للهيئة العامة للغذاء والدواء بمدينة الرياض، شارك فيها ممثلون من الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الشؤون البلدية والإسكان، وأعضاء الفريق الفني المعني بمتابعة تنفيذ البرنامج في الجهات الحكومية المشاركة.

وجرى خلال الورشة استعراض خطة البرنامج الوطني لرصد ومراقبة الأغذية 2021م، وجهود الجهات الحكومية ذات العلاقة خلال تنفيذ البرنامج لعام 2020م، وأهم الفرص التطويرية للعام الحالي.

وتتضمن خطة البرنامج جمع وتحليل أكثر من 12 ألف عينة غذائية يتم جمعها على كامل السلسلة الغذائية من مختلف مناطق المملكة إضافة إلى المنافذ الحدودية، بهدف التأكد من مطابقة العينات للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة.

ويهدف البرنامج إلى التكامل ومواءمة الجهود والموارد المتعلقة بعمليات رصد ومراقبة الأغذية بشكل علمي حسب خطة مبنية على تقييم المخاطر للتأكد من سلامة الغذاء على كامل السلسة الغذائية، وذلك انطلاقاً للجهود المشتركة بين الجهات الرقابية المعنية بسلامة الغذاء في المملكة بهدف رفع مستوى سلامة الأغذية.

21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442
03:08 PM

"برنامج رصد ومراقبة الأغذية": نستهدف جمع وتحليل أكثر من 12 ألف عينة غذائية

يتم جمعها على كامل السلسلة الغذائية من مختلف مناطق المملكة إضافة إلى المنافذ الحدودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشّن البرنامج الوطني لرصد ومراقبة الأغذية خطته لعام 2021م، والتي يهدف فيها إلى تحليل أكثر من 12 ألف عينة غذائية، يتم جمعها على كامل السلسلة الغذائية من مختلف مناطق المملكة إضافة إلى المنافذ الحدودية.

جاء ذلك خلال ورشة أُقيمت يوم الثلاثاء الماضي في المبنى الرئيسي للهيئة العامة للغذاء والدواء بمدينة الرياض، شارك فيها ممثلون من الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الشؤون البلدية والإسكان، وأعضاء الفريق الفني المعني بمتابعة تنفيذ البرنامج في الجهات الحكومية المشاركة.

وجرى خلال الورشة استعراض خطة البرنامج الوطني لرصد ومراقبة الأغذية 2021م، وجهود الجهات الحكومية ذات العلاقة خلال تنفيذ البرنامج لعام 2020م، وأهم الفرص التطويرية للعام الحالي.

وتتضمن خطة البرنامج جمع وتحليل أكثر من 12 ألف عينة غذائية يتم جمعها على كامل السلسلة الغذائية من مختلف مناطق المملكة إضافة إلى المنافذ الحدودية، بهدف التأكد من مطابقة العينات للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة.

ويهدف البرنامج إلى التكامل ومواءمة الجهود والموارد المتعلقة بعمليات رصد ومراقبة الأغذية بشكل علمي حسب خطة مبنية على تقييم المخاطر للتأكد من سلامة الغذاء على كامل السلسة الغذائية، وذلك انطلاقاً للجهود المشتركة بين الجهات الرقابية المعنية بسلامة الغذاء في المملكة بهدف رفع مستوى سلامة الأغذية.

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