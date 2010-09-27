النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 403 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 600 خلال الـ24 ساعة الماضية

بالحماية الإشعاعية والفيزياء الطبية.. تخصصي الطائف ضمن قائمة الـ10 الأفضل بالمملكة

الطب النووي يجري أكثر من 560 مسحًا ذريًا محققًا في الوقت نفسه أعلى معايير الأمن والسلامة

جاء حصول قسم الأشعة وأقسام الحماية من الإشعاع والفيزياء الطبية بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف ضمن أفضل10 مستشفيات على مستشفى المملكة ليؤكد على النقلة النوعية التي تشهدها خدمات تخصصي الطائف وأقسامه الفنية والطبية وعلى الدور الكبير الذي تقوم به صحة الطائف، والذي منح قسم الأشعة بالمستشفى على إثره شهادة شكر وتقدير من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء نظير توفيره لبيئة آمنة بالقسم حققت المستوى المثالي للحماية والسلامة الإشعاعية داخل المنشأة الصحية خلال العام 2019-2020 م.

وأوضح مدير البرنامج الدكتور علي بن حسن الزهراني أن أسبقية الإنجاز التي جاءت على مستوى مستشفيات المملكة وحققت المعايير الأساسية بالحصول على ترخيص ممارسة التشخيص الطبي بالإشعاع وترخيص ممارسة الطب النووي من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وتأهيل مسؤولي الحماية من الإشعاع ومتابعة تطبيق سياسات وإجراءات المستشفى الخاصة بالحماية من الإشعاع ومراقبة قياس جرعات تعرض جميع العاملين للإشعاع بشكل منتظم واتخاذ الإجراءات الواجبة في حال زيادة الجرعات عن الحد المسموح وإجراء اختبارات الجودة النوعية لجميع أجهزة الأشعة بشكل دوري ومنتظم وإجراء اختبارات الجودة النوعية لجميع أنواع واقيات الإشعاع، وإجراء اختبارات المسح الإشعاعي لجميع غرف الأشعة بشكل دوري ومنتظم، والتخزين الآمن لجميع المواد المشعة، مشيرًا إلى أن القسم لديه عدد من المشاريع التطويرية والتحسينية التي كان لها دور فاعل في رفع جودة الخدمة وكفاءتها ليستفيد منها المريض والمراجع بمستوى خدمات صحية وطبية ذات جودة عالية، ومنها تطوير وتحديث الاستقبال الرئيسي وإنشاء ممر رئيسي يستوعب عدداً كبيراً من المراجعين دون حدوث ازدحام، محققاً في الوقت نفسه أعلى معايير الأمن والسلامة وإنشاء استراحة مراجعين وإنشاء مدخل لوحدة الرنين المغناطيسي القديمة لتحقيق أعلى معايير آمان الرنين المغناطيسي، وإنشاء وحدة موجات صوتية بقسم الأشعة وتطوير المكاتب الإدارية والفنية الخاصة بوحدات القسم المختلفة .

وقال رئيس قسم الأشعة بالمستشفى الدكتور حسن غويدي إن مشاريع التطوير والتحسين بالقسم مستمرة من خلال أرقام الخدمات المقدمة من الوحدات بالقسم، كوحدة الطب النووي التي تم إجراء أكثر من 560 فحص مسح ذري منذ بدأت الوحدة الجديدة بالعمل بشكل كامل في سبتمبر 2019م، كما تم استيعاب جميع مرضى صحة الطائف من جميع الأعمار (حديث الولادة، الأطفال والبالغين) والمراجعين لمستشفيات الطائف المختلفة، مضيفًا أن هناك إنجازات بقسم الحماية من الإشعاع تتمثل في أن المستشفى يعتبر مستشفى مرجعيًا للاستجابة الطبية لحالات الطوارئ النووية والإشعاعية .

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالحماية الإشعاعية والفيزياء الطبية.. تخصصي الطائف ضمن قائمة الـ10 الأفضل بالمملكة
سبق

جاء حصول قسم الأشعة وأقسام الحماية من الإشعاع والفيزياء الطبية بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف ضمن أفضل10 مستشفيات على مستشفى المملكة ليؤكد على النقلة النوعية التي تشهدها خدمات تخصصي الطائف وأقسامه الفنية والطبية وعلى الدور الكبير الذي تقوم به صحة الطائف، والذي منح قسم الأشعة بالمستشفى على إثره شهادة شكر وتقدير من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء نظير توفيره لبيئة آمنة بالقسم حققت المستوى المثالي للحماية والسلامة الإشعاعية داخل المنشأة الصحية خلال العام 2019-2020 م.

وأوضح مدير البرنامج الدكتور علي بن حسن الزهراني أن أسبقية الإنجاز التي جاءت على مستوى مستشفيات المملكة وحققت المعايير الأساسية بالحصول على ترخيص ممارسة التشخيص الطبي بالإشعاع وترخيص ممارسة الطب النووي من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وتأهيل مسؤولي الحماية من الإشعاع ومتابعة تطبيق سياسات وإجراءات المستشفى الخاصة بالحماية من الإشعاع ومراقبة قياس جرعات تعرض جميع العاملين للإشعاع بشكل منتظم واتخاذ الإجراءات الواجبة في حال زيادة الجرعات عن الحد المسموح وإجراء اختبارات الجودة النوعية لجميع أجهزة الأشعة بشكل دوري ومنتظم وإجراء اختبارات الجودة النوعية لجميع أنواع واقيات الإشعاع، وإجراء اختبارات المسح الإشعاعي لجميع غرف الأشعة بشكل دوري ومنتظم، والتخزين الآمن لجميع المواد المشعة، مشيرًا إلى أن القسم لديه عدد من المشاريع التطويرية والتحسينية التي كان لها دور فاعل في رفع جودة الخدمة وكفاءتها ليستفيد منها المريض والمراجع بمستوى خدمات صحية وطبية ذات جودة عالية، ومنها تطوير وتحديث الاستقبال الرئيسي وإنشاء ممر رئيسي يستوعب عدداً كبيراً من المراجعين دون حدوث ازدحام، محققاً في الوقت نفسه أعلى معايير الأمن والسلامة وإنشاء استراحة مراجعين وإنشاء مدخل لوحدة الرنين المغناطيسي القديمة لتحقيق أعلى معايير آمان الرنين المغناطيسي، وإنشاء وحدة موجات صوتية بقسم الأشعة وتطوير المكاتب الإدارية والفنية الخاصة بوحدات القسم المختلفة .

وقال رئيس قسم الأشعة بالمستشفى الدكتور حسن غويدي إن مشاريع التطوير والتحسين بالقسم مستمرة من خلال أرقام الخدمات المقدمة من الوحدات بالقسم، كوحدة الطب النووي التي تم إجراء أكثر من 560 فحص مسح ذري منذ بدأت الوحدة الجديدة بالعمل بشكل كامل في سبتمبر 2019م، كما تم استيعاب جميع مرضى صحة الطائف من جميع الأعمار (حديث الولادة، الأطفال والبالغين) والمراجعين لمستشفيات الطائف المختلفة، مضيفًا أن هناك إنجازات بقسم الحماية من الإشعاع تتمثل في أن المستشفى يعتبر مستشفى مرجعيًا للاستجابة الطبية لحالات الطوارئ النووية والإشعاعية .

27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442
03:43 PM

بالحماية الإشعاعية والفيزياء الطبية.. تخصصي الطائف ضمن قائمة الـ10 الأفضل بالمملكة

الطب النووي يجري أكثر من 560 مسحًا ذريًا محققًا في الوقت نفسه أعلى معايير الأمن والسلامة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
0
219

جاء حصول قسم الأشعة وأقسام الحماية من الإشعاع والفيزياء الطبية بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف ضمن أفضل10 مستشفيات على مستشفى المملكة ليؤكد على النقلة النوعية التي تشهدها خدمات تخصصي الطائف وأقسامه الفنية والطبية وعلى الدور الكبير الذي تقوم به صحة الطائف، والذي منح قسم الأشعة بالمستشفى على إثره شهادة شكر وتقدير من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء نظير توفيره لبيئة آمنة بالقسم حققت المستوى المثالي للحماية والسلامة الإشعاعية داخل المنشأة الصحية خلال العام 2019-2020 م.

وأوضح مدير البرنامج الدكتور علي بن حسن الزهراني أن أسبقية الإنجاز التي جاءت على مستوى مستشفيات المملكة وحققت المعايير الأساسية بالحصول على ترخيص ممارسة التشخيص الطبي بالإشعاع وترخيص ممارسة الطب النووي من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وتأهيل مسؤولي الحماية من الإشعاع ومتابعة تطبيق سياسات وإجراءات المستشفى الخاصة بالحماية من الإشعاع ومراقبة قياس جرعات تعرض جميع العاملين للإشعاع بشكل منتظم واتخاذ الإجراءات الواجبة في حال زيادة الجرعات عن الحد المسموح وإجراء اختبارات الجودة النوعية لجميع أجهزة الأشعة بشكل دوري ومنتظم وإجراء اختبارات الجودة النوعية لجميع أنواع واقيات الإشعاع، وإجراء اختبارات المسح الإشعاعي لجميع غرف الأشعة بشكل دوري ومنتظم، والتخزين الآمن لجميع المواد المشعة، مشيرًا إلى أن القسم لديه عدد من المشاريع التطويرية والتحسينية التي كان لها دور فاعل في رفع جودة الخدمة وكفاءتها ليستفيد منها المريض والمراجع بمستوى خدمات صحية وطبية ذات جودة عالية، ومنها تطوير وتحديث الاستقبال الرئيسي وإنشاء ممر رئيسي يستوعب عدداً كبيراً من المراجعين دون حدوث ازدحام، محققاً في الوقت نفسه أعلى معايير الأمن والسلامة وإنشاء استراحة مراجعين وإنشاء مدخل لوحدة الرنين المغناطيسي القديمة لتحقيق أعلى معايير آمان الرنين المغناطيسي، وإنشاء وحدة موجات صوتية بقسم الأشعة وتطوير المكاتب الإدارية والفنية الخاصة بوحدات القسم المختلفة .

وقال رئيس قسم الأشعة بالمستشفى الدكتور حسن غويدي إن مشاريع التطوير والتحسين بالقسم مستمرة من خلال أرقام الخدمات المقدمة من الوحدات بالقسم، كوحدة الطب النووي التي تم إجراء أكثر من 560 فحص مسح ذري منذ بدأت الوحدة الجديدة بالعمل بشكل كامل في سبتمبر 2019م، كما تم استيعاب جميع مرضى صحة الطائف من جميع الأعمار (حديث الولادة، الأطفال والبالغين) والمراجعين لمستشفيات الطائف المختلفة، مضيفًا أن هناك إنجازات بقسم الحماية من الإشعاع تتمثل في أن المستشفى يعتبر مستشفى مرجعيًا للاستجابة الطبية لحالات الطوارئ النووية والإشعاعية .

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,384
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,147
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,119
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,872

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

عبدالغني الشيخ
دوري أبطال آسيا.. نسخة من دورات الخليج!!

دوري أبطال آسيا.. نسخة من دورات الخليج!!

محمد الصيعري
تسعون عامًا من البناء والعطاء

تسعون عامًا من البناء والعطاء

صالح مطر الغامدي
كرفتة "المايسترو"

كرفتة "المايسترو"

أحمد عجب
ألمُك ليس سلعة..!

ألمُك ليس سلعة..!

أفنان آل زايد
وقفة تأمُّل لمسيرة تحول

وقفة تأمُّل لمسيرة تحول

تركي بن خالد الخليف
إلى الأمام يا وطن

إلى الأمام يا وطن

ماجد البريكان
همة نحو القمة

همة نحو القمة

خالد الشبانة
90 عامًا.. عطاء وإنجاز لمملكة الشموخ

90 عامًا.. عطاء وإنجاز لمملكة الشموخ

حواء القرني
في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة