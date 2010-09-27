بالحماية الإشعاعية والفيزياء الطبية.. تخصصي الطائف ضمن قائمة الـ10 الأفضل بالمملكة

الطب النووي يجري أكثر من 560 مسحًا ذريًا محققًا في الوقت نفسه أعلى معايير الأمن والسلامة

جاء حصول قسم الأشعة وأقسام الحماية من الإشعاع والفيزياء الطبية بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف ضمن أفضل10 مستشفيات على مستشفى المملكة ليؤكد على النقلة النوعية التي تشهدها خدمات تخصصي الطائف وأقسامه الفنية والطبية وعلى الدور الكبير الذي تقوم به صحة الطائف، والذي منح قسم الأشعة بالمستشفى على إثره شهادة شكر وتقدير من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء نظير توفيره لبيئة آمنة بالقسم حققت المستوى المثالي للحماية والسلامة الإشعاعية داخل المنشأة الصحية خلال العام 2019-2020 م.

وأوضح مدير البرنامج الدكتور علي بن حسن الزهراني أن أسبقية الإنجاز التي جاءت على مستوى مستشفيات المملكة وحققت المعايير الأساسية بالحصول على ترخيص ممارسة التشخيص الطبي بالإشعاع وترخيص ممارسة الطب النووي من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وتأهيل مسؤولي الحماية من الإشعاع ومتابعة تطبيق سياسات وإجراءات المستشفى الخاصة بالحماية من الإشعاع ومراقبة قياس جرعات تعرض جميع العاملين للإشعاع بشكل منتظم واتخاذ الإجراءات الواجبة في حال زيادة الجرعات عن الحد المسموح وإجراء اختبارات الجودة النوعية لجميع أجهزة الأشعة بشكل دوري ومنتظم وإجراء اختبارات الجودة النوعية لجميع أنواع واقيات الإشعاع، وإجراء اختبارات المسح الإشعاعي لجميع غرف الأشعة بشكل دوري ومنتظم، والتخزين الآمن لجميع المواد المشعة، مشيرًا إلى أن القسم لديه عدد من المشاريع التطويرية والتحسينية التي كان لها دور فاعل في رفع جودة الخدمة وكفاءتها ليستفيد منها المريض والمراجع بمستوى خدمات صحية وطبية ذات جودة عالية، ومنها تطوير وتحديث الاستقبال الرئيسي وإنشاء ممر رئيسي يستوعب عدداً كبيراً من المراجعين دون حدوث ازدحام، محققاً في الوقت نفسه أعلى معايير الأمن والسلامة وإنشاء استراحة مراجعين وإنشاء مدخل لوحدة الرنين المغناطيسي القديمة لتحقيق أعلى معايير آمان الرنين المغناطيسي، وإنشاء وحدة موجات صوتية بقسم الأشعة وتطوير المكاتب الإدارية والفنية الخاصة بوحدات القسم المختلفة .

وقال رئيس قسم الأشعة بالمستشفى الدكتور حسن غويدي إن مشاريع التطوير والتحسين بالقسم مستمرة من خلال أرقام الخدمات المقدمة من الوحدات بالقسم، كوحدة الطب النووي التي تم إجراء أكثر من 560 فحص مسح ذري منذ بدأت الوحدة الجديدة بالعمل بشكل كامل في سبتمبر 2019م، كما تم استيعاب جميع مرضى صحة الطائف من جميع الأعمار (حديث الولادة، الأطفال والبالغين) والمراجعين لمستشفيات الطائف المختلفة، مضيفًا أن هناك إنجازات بقسم الحماية من الإشعاع تتمثل في أن المستشفى يعتبر مستشفى مرجعيًا للاستجابة الطبية لحالات الطوارئ النووية والإشعاعية .